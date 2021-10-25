الجزيرة يخسر 8 نقاط في غياب خلفان مبارك

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

خسر الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، 8 نقاط من مجموع 21 نقطة بنهاية الجولة السابعة من المنافسة، وتزامن فقدان هذه النقاط مع غياب لاعبه المتميز خلفان مبارك صانع الألعاب ما يؤكد تأثيره الكبير على أداء خط الوسط ومساهمته في تحقيق النتائج الإيجابية لفريقه في جميع المواجهات، ويعود ذلك إلى الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها، وتناسب أسلوب لعبه مع تكتيك الفريق الذي يعتمد على اللعب على مراحل وتبادل الكرات والتقدم نحو مرمى المنافس مع الاستحواذ على الكرة.

وخلال الجولات السبع السابقة من المنافسة شارك خلفان مبارك «26 عاماً» في 3 مباريات فقط بمجموع دقائق لعب 191 دقيقة، كانت أمام النصر، الإمارات، العروبة، كسب خلالها فخر أبوظبي 9 نقاط، ومع غيابه في 4 مباريات حقق الفريق فوزاً وحيداً على الظفرة في افتتاح المنافسة وتعادل سلبياً في المباراة الثانية أمام اتحاد كلباء وخسر مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي، ليبقى برصيد 13 نقطة.

تألق

وكان خلفان مبارك قد تألق الموسم الماضي وساهم في قيادة فريقه إلى منصات التتويج بنيل لقب بطولة الدوري بعد أن صنع 10 أهداف، محتلاً المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري مناصفة مع زميله علي مبخوت، بخلاف المستوى المتميز الذي جعل فخر أبوظبي الفريق الأفضل من الناحية الفنية والأكثر استحواذاً على الكرة والأكثر تمريراً والأفضل هجوماً.

ويبدو أن غياب صانع ألعاب الجزيرة بسبب الإصابة في مباريات الدوري هذا الموسم قد انعكس سلباً على أداء خط الوسط في صناعة الأهداف والضغط على مرمى المنافسين، ما أدى إلى نزيف النقاط وابتعاده عن صدارة المنافسة في بطولة يدافع فيها عن لقبه الذي ناله عن جدارة في الموسم الماضي.

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