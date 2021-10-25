"ريمونتادا برتقالية" تمنح عجمان التأهل على حساب الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

خطف عجمان تأهلاً غالياً للدور الثاني في كأس رابطة المحترفين على حساب منافسه الشارقة بعد التعادل معه 3-3 في مباراة الاياب التي جرت بإستاد الشارقة بعد سيناريو مثير ظل فيه الشارقة متقدماً بنتيجة 3-0 حتى الدقيقة 77، ثم قلب عجمان النتيجة في أقل من 10 دقائق سجل فيها 3 اهداف على التوالي ليتأهل مستفيداً من تعادل الفريقين ذهاباً 2-2.

بسط الشارقة سيطرته منذ انطلاقة المباراة ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الكونغولي مالانغو الذي حرص مع زملائه على إهداء الهدف لمدرب الفريق السابق عبد العزيز العنبري رافعين قميصه بالرقم "21" في لقطة رائعة وجدت الاعجاب، وشهدت الدقيقة 38 تسجيل مالانغو هدفاً ثانياً و لكن عاد الحكم أحمد بلال وألغى القرار بعد مراجعة "الفيديو" لوجود خطأ على مالانغو لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

واستمر تفوق الشارقة في الشوط الثاني وعاد مالانغو ليضيف الهدف الثاني من هجمة صنعها لوان بيريرا في الدقيقة 56 ثم أردفه شوكوروف بهدف ثالث في الدقيقة 60 بلعبة رأسية من هجمة صنعها مالانغو ارتدت فيها الكرة من العارضة، وحاول بعد ذلك عجمان تحسين النتيجة ونجح مهاجمه بوبكر تراولي في الحصول على ركلة جزاء "ق 77" تقدم وسجل منها الهدف الأول، ثم أضاف المدافع عبد الله صالح الهدف الثاني "ق 83" من لعبة رأسية، وواصل عجمان صحوته ونجح في تعديل النتيجة "87" عن طريق بلال يوسف في سيناريو مثير وغير متوقع بعد التأخر 0-3.

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