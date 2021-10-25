النصر يعبر إلى الدور الثاني لكأس الرابطة من بوابة الظفرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - غلام كاركر

ضمن النصر بطاقة العبور إلى الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين بعدما تعادل مع الظفرة (0-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، مستفيدا من الأسبقية التي حققها في لقاء الذهاب عندما فاز بنتيجة (3-1).

ويلتقي النصر في الدور الثاني مع الفائز في مباراة التي تجمع الوحدة وخورفكان على استاد آل نهيان 7 نوفمبر المقبل، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما لمصلحة نسور خورفكان 3-2.

دفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بتشكيلة أغلبها من العناصر الاحتياطية، وجاء الشوط الأول متوسطا مع أفضلية للعميد على مستوى الاستحواذ والسيطرة لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف و لم تشكل الفرص التي اوجدها خطرا واضحا على مرمى الظفرة الذي لعب بطريقة دفاعية رغم حاجته للفوز للتأهل.

تواصل اللعب بالطريقة نفسها في الشوط الثاني وكان النصر الطرف الأفضل ولعب بأريحية بسبب الأسبقية التي حققها في لقاء الذهاب، في المقابل لم يجد الظفرة الحلول الهجومية الكافية للوصول إلى مرمى العميد.

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