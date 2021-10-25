«الكراسي الموسيقية» تبدأ مبكراً بالهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

مع نهاية مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى بدأت لعبة الكراسي الموسيقية مبكراً، بعد تنازل غلف اف سي متصدر المسابقة خلال الجولتين الماضيتين عن مركزه لفريق العربي الذي تمكن من اعتلاء قمة الترتيب للمرة الأولى برصيد 9 نقاط متصدراً دوري الهواة.

ويلي العربي فريق دبا الحصن الذي يحتل الوصافة برصيد 7 نقاط وهو الرصيد نفسه الذي يملكه البطائح ثالث المسابقة والمتفوق في الديربي على الذيد بهدف دون رد.

صراع المراكز

وتأتي 3 فرق برصيد 6 نقاط بالترتيب من المركز الرابع وحتى السادس وهي دبا الفجيرة والحمرية وغلف اف سي، و3 فرق أيضاً بأربع نقاط في مقدمتها الفجيرة ومسافي وحتا ثم الذيد العاشر بثلاث نقاط، فيما يمتلك كل من مصفوت والجزيرة الحمراء وسيتي نقطة وحيدة، في الوقت الذي لا يملك فيه التعاون والرمس أي رصيد من النقاط.

غزارة تهديفية

وشهدت مباريات الجولة الثالثة إحراز اللاعبين 24 هدفاً بزيادة هدفين عن الجولة الماضية، في وقت أشهر فيه الحكام 30 بطاقة ملونة منها واحدة حمراء للاعب الرمس أحمد السيد.

علامة كاملة

تمكن العربي القيواني من الحفاظ على سجل انتصاراته، وأضاف فريق مسافي لضحاياه بعد أن فاز عليه بنتيجة 2 - 1، وحقق مدرب العربي محمد جلبوت الأهم أمام مواطنه محمد الخديم المدير الفني لفريق مسافي ليتربع العربي على قمة دوري الهواة ويقبل هدية الحصن الذي هزم غلف اف سي.

وقاد لاعب البطائح محمد بن غريب فريقه إلى تحقيق فوز مهم على جاره الذيد ليصل البطائح إلى النقطة السابعة ويعود الذيد إلى دائرة الأحزان والهزائم من جديد ليؤكد مدرب البطائح طارق الحضيري جاهزية فريقه للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود هذا الموسم.

مواصلة النزيف

للمباراة الثانية على التوالي يواصل فريق حتا نزيف النقاط بعد أن فشل في استعادة نغمة الفوز أمام جاره وضيفه مصفوت الذي فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف، ليفشل الإعصار في تحقيق انتصار بعد خسارته في الجولة الثانية أمام الذيد بهدفين مقابل هدف.

غلف يتراجع

بسط فريق غلف اف سي الوافد الجديد للهواة سيطرته على صدارة المسابقة خلال الجولتين الأولى والثانية، لكن بطل دوري الدرجة الثانية وجد نفسه في المركز السادس بعد خسارته أمام دبا الحصن بنتيجة 3 - 4 بعد مباراة مثيرة من جانب الفريقين ليعلن دبا الحصن عن نفسه ويحتل وصافة الترتيب بسبع نقاط.

وحقق الفجيرة فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه لمضيفه الرمس بخماسية نظيفة ليصل الذئاب برصيده إلى 4 نقاط، وفشل الرمس في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي شأنه شأن جاره التعاون الخاسر أمام النواخذة بنتيجة 3 - 1.

عشاق الشباك

ولم تغيب الكراسي الموسيقية أيضاً عن صراع الهدافين بعد أن استعاد البرازيلي ديغو داسيلفا لاعب دبا الفجيرة ولأول مرة هذا الموسم مركزه المحبب في صدارة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 4 أهداف يليه الإيفواري إبراهيما دياكيتي لاعب مسافي ومحمد المربوعي «دبا الحصن» والسيد القاروني «غلف اف سي» ولكل لاعب 3 أهداف.

وتجمع مباريات الجولة الرابعة التي تجرى مبارياتها يومي الجمعة والسبت المقبلين، الفجيرة والتعاون، دبا والحمرية، الذيد والرمس، الجزيرة الحمراء والحصن، مسافي وحتا، مصفوت والبطائح، غلف اف سي ضد العربي.

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