إيقاف إسماعيل الحمادي مباراة وتغريمه 50 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان، مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم؛ للاعتداء على لاعب بني ياس في مباراة الفريقين بالجولة السابعة للدوري، وإيقاف عمار معاذ مدرب حراس الوحدة مباراة وتغريمه 10 آلاف درهم؛ لمحاولته الاعتداء على حكم مباراة فريقه مع الإمارات بدوري تحت 21 سنة، ولفت نظر نادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وتأخره في إدخال فحوصات اللاعبين والإداريين على النظام الإلكتروني، ولفت النظر نادي دبا الحصن لمخالفته بروتوكول المباريات، وتأخره في إدخال فحوصات 3 لاعبين على النظام الإلكتروني، في دوري الصالات.

واعتمدت اللجنة نتيجة خسارة غلف أف سي أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة 6 - 0 في دوري تحت 21 عاماً لنقص عدد لاعبيه عن سبعة أثناء سير المباراة، كما غرمت النادي 500 درهم لتأخر نزول فريقه لمدة 8 دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

ووجهت اللجنة لفت نظر إلى طارق سعيد مدرب فريق الوحدة تحت 17 سنة وتغريمه ألف درهم للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم في دوري الناشئين ووجهت اللجنة عقوبتين بالإنذار ولفت النظر لنادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الناشئين تحت 16 عاماً، ودوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، ودوري الأشبال تحت 13 عاماً (أ).

شارك في اجتماع لجنة الانضباط حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة.

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