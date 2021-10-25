الأمين العام"للكرة" يستقبل وفد الاتحاد العُماني لكرة القدم

المصدر: البيان

استقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي وفداً من الاتحاد العُماني لكرة القدم ضم محسن بن حمد المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد العُماني ، وناصر بن سالم بن علي الهدابي عضو مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الوطيدة التي تربط بين الاتحادين الشقيقين ، وناقش اللقاء سُبل التعاون المشترك التي تسهم في توطيد العلاقات بينهما ، وتطرق الحديث إلى استضافة دولة الإمارات للمجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً في إمارة الفجيرة ، والتي تضم منتخبنا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان والهند .

وحرص الوفد العُماني لكرة القدم على زيارة الأقسام والإدارات المختلفة في اتحاد الكرة ، والتعرف على آليات العمل المتبعة .

حضر اللقاء عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ، وعبدالقادر حسن ، وراشد عامر مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية.

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