خالد عبيد: 4 فرق تضررت من التوقف

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد خالد عبيد، مدير فريق النصر لكرة القدم الأسبق، أن فترة توقف دوري «أدنوك للمحترفين»، التي استمرت نحو 3 أسابيع، أثرت سلباً في مستوى 4 فرق، هي: الجزيرة والشارقة والوصل وعجمان، وجاءت نتائج وأداء تلك الفرق دون المستوى، في المقابل استفادت فرق أخرى من فترة التوقف في إعادة ترتيب أوراقها والاستعداد الجيد مثل الظفرة والنصر وبني ياس، وقال: المستوى العام للجولة السابعة لا يزال دون مستوى الطموح، وإن كان أفضل نسبياً من الجولات السابقة.

وأشار خالد عبيد إلى أن تراجع مستوى اللاعبين الدوليين يدعو للقلق، على مستقبل «الأبيض» في منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث لم يظهر معظم اللاعبين بالمستوى المأمول منهم، إضافة إلى غياب معظم عناصر خط الوسط مثل ماجد حسن وعلي سالمين وخلفان مبارك، وقال: أتمنى أن يشارك هؤلاء في الجولة المقبلة، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم قبل موقعتي كوريا الجنوبية ولبنان بالتصفيات.

صراع القمة والقاع

وأشار خالد عبيد إلى أن صراع القمة والقاع بدأ يتبلور إلى حد كبير، حيث يتنافس على القمة العين وشباب الأهلي وينافسهما الجزيرة والشارقة والنصر، وفي صراع النجاة من شبح الهبوط لا يزال فريقا العروبة والإمارات يقدمان خدماتهما لباقي المنافسين باستمرار نتائجهما السلبية، وقال: تصدر العين أمر طبيعي نظراً لوجود إصرار من أسرة «الزعيم» على تغير الانطباع الذي ساد الموسم الماضي، إضافة إلى أن الفريق يلعب كرة جماعية جيدة، وباقي المنافسين يقدمون له خدمات بنزيف النقاط مما يسهل من مهمته بالاستمرار في الصدارة، ولعل فوزه على الوصل في زعبيل يؤكد أنه سيكون رقماً صعباً هذا الموسم، وفي المقابل فإن الوصل يدفع ثمن تعدد حالات الغياب وتراجع مستوى لاعبيه الأجانب وتعدد الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين.

أداء

وعن فوز النصر على الشارقة قال: هو فوز غالٍ على منافس عنيد يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولكن من الصعب الحكم على النصر من مباراة، ويجب تأجيل الحكم للجولات المقبلة.

وأبدى خالد عبيد إعجابه بطريقة إدارة مهدي علي لفريق شباب الأهلي في مباراته أمام الجزيرة، حيث غامر بجلوس قوته الهجومية على دكة الاحتياط في الشوط الأول، وحينما دفع بهم في الشوط الثاني استغل تراجع الجزيرة وأحسن السيطرة على المباراة وحقق الفوز بالقوة الهجومية، في الوقت الذي لم يحسن الجزيرة التعامل مع مجريات الشوط الثاني لتراجع مستوى لاعبيه.

وأكد خالد عبيد أن الوحدة خرج من عباءة البطولة الآسيوية في مباراته أمام الإمارات، ونجح في استغلال النقص العددي للإمارات في تحقيق فوز رباعي، من شأنه أن يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين بعد الخروج الصعب من البطولة الآسيوية.وأشار إلى أن فوز كلباء الصعب على العروبة يساهم في رفع معنويات لاعبيه.

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