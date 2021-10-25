شاكير ينجح في تجربة الحكم الأجنبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجح الحكم التركي جونيت شاكير، في إدارة مباراة شباب الأهلي مع الجزيرة، وظهر بمستوى طيب ولياقة جيدة، وتمركز صحيح، في أول تجربة للاستعانة بالحكام الأجانب، بعد غياب أكثر من 30 عاماً، وساعده في أداء مهمته، تركيز لاعبي الفريقين على الأداء، دون الاعتراض على قرارته، وسمح باستمرار اللعب في عدة حالات، مع إتاحة الفرصة للاعبين، ما زاد من الزمن الفعلي للمباراة

أداء متوسط للمساعدين

ورغم تميز شاكير لكن لم يكن مساعداه بنفس المستوى، جاء أداؤهما متوسطاً، وأنقذتهما تقنية الفيديو «VAR» في إلغاء هدفين، واحد للجزيرة عن طريق جواو فيكتور، والثاني لشباب الأهلي عن طريق عبد الله النقبي، للتسلل في الحالتين.

أداء جيد

وشهدت الجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، أداء جيداً من الحكام، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في سير المباريات، باستثناء مباراة الشارقة مع النصر، والتي شهدت احتساب الحكم أحمد سالم لركلة جزاء صحيحة للشارقة، وتدخل حكم الفيديو «VAR»، وألغى القرار في تدخل غير صحيح، حيث كان قرار الحكم هو الصواب، لأن الكرة لمست يد لاعب النصر راشد عمر.

ظهور أول

فيما ظهر سلطان صالح بمستوى طيب، خلال إدارته لمباراة القمة بين الوصل والعين، فيما دخلت المحكمة خلود الزعابي تاريخي دوري المحترفين بعد أن ظهرت كحكم فيديو مساعد، بمباراة بني ياس مع خورفكان، وذلك للمرة الأولى في دوري المحترفين.

حالات تحكيمية

* إلغاء هدف لبني ياس قرار صحيح من تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

* طرد لإسماعيل الحمادي لاعب خورفكان صحيح للسلوك المشين مع لاعب بني ياس.

* طالب شباب الأهلي بركلة جزاء، ولكن اللعبة لا ترتقي لمثل هذه القرار.

* احتساب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء لعجمان قرار صحيح.

* وفّق الحكم أحمد عيسى درويش في إدارة مباراة الوحدة مع الإمارات، وخاصة في استخدام البطاقة الحمراء لفراس صالح وعلي صقر، كما احتسب ركلة جزاء صحيحة لـ «العنابي».

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