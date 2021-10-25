الوحدة يطلب حكاماً أجانب لمباراته مع الشارقة

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

تقدم نادي الوحدة بطلب إلى اتحاد الكرة، للاستعانة بحكام أجانب لمباراته مع الشارقة، في الجولة التاسعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، والتي تقام على ملعب الشارقة، 3 نوفمبر المقبل، وقام الاتحاد بمخاطبة عدة اتحادات، لترشيح طاقم من حكام النخبة لإدارة المباراة.

يذكر أن نادي الجزيرة، أول نادٍ طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مباراته أمام شاب الأهلي، في الجولة السابعة للدوري، وتم إسناد المهمة للحكم التركي جانيت شاكير، ليعود التحكيم الأجنبي لدورينا، بعد غياب أكثر من 30 عاماً.

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