الأبيض» وإسبانيا في افتتاح «القارات الشاطئية» 2 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن برنامج منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها للعام الثالث على التوالي، على شاطئ كايت بيتش، بمشاركة 8 منتخبات، ويبدأ «الأبيض» مشواره بمواجهة إسبانيا «الماتادور» في يوم الافتتاح 2 نوفمبرالمقبل، فيما تقام 3 مباريات أخرى باليوم نفسه، ويلعب البرتغال مع السنغال، وروسيا بطل العالم مع اليابان، و إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات، وحامل لقب النسخة التاسعة، مع الباراغواي، ويلتقي باليوم التالي، منتخبنا مع البرتغال، وإسبانيا مع السنغال، الباراغواي مع روسيا، وإيران مع اليابان، ويلعب«الأبيض» مع السنغال يوم 4 نوفمبر، واليابان مع الباراغواي، والبرتغال مع إسبانيا، وروسيا مع إيران، وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم 5 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 6 نوفمبر.

تقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية.

ويعد تنظيم كأس القارات «أكبر بطولات الكرة الشاطئية بعد كأس العالم»،على مدار 10 سنوات متتالية في دبي، تأكيداً على أن مدينة دبي، هي الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، لما تتمتع به من منشآت وبنية تحتية رياضية، وشواطئ جميلة، وطقس معتدل، وأجواء رائعة، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها لمنظمي الفعاليات الرياضية.

وكان مجلس دبي الرياضي، وزع المنتخبات المشاركة في النسخة العاشرة على مجموعتين، عن طريق القرعة، وجاء منتخبنا الوطني «ثالث النسخة التاسعة من البطولة»، في المجموعة الأولى مع إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، الفائز بكأس العالم للكرة الشاطئية أغسطس الماضي، وبطل القارات 3 مرات، إلى جانب إيران واليابان والباراغواي.

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