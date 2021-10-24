الأبيض الأولمبي يخسر ضربة البداية أمام قيرغستان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

خسر منتخبنا الأولمبي مباراته الأولى أمام قيرغستان بنتيجة 1-2 في مستهل مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أسيا تحت 23 عاماً ، بكر منتخبنا الأولمبي بهدف السبق عن طريق اللاعب خالد البلوشي في الدقيقة (45+2) من عمر الشوط الأول، وعدل البديل أمير ذهبراوف النتيجة للضيوف في الدقيقة 77، وأضاف اللاعب شارشيكوف ايرلين هدف منتخب بلاده الثاني في الدقيقة 87 ليضع الفائز أول ثلاث نقاط، ويظل الأبيض الأولمبي دون رصيد من النقاط .

منذ بداية المباراة وضحت رغبة لاعبي منتخبنا الأولمبي في تسجيل هدف مبكر يساعد اللاعبين في أداء المباراة بأريحية، وتتهيأ الفرصة الأولى للاعب علي صالح بعد أن مرر له زميله ماجد راشد كرة عرضية وسط المدافعين لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب بعد تدخل حارس قيرغيستان توكاتيف في الوقت المناسب مبطلاً مفعول الهجمة ومحافظاً على نظافة شباكه في الدقيقة 15 .

وحاول لاعبو الأبيض فتح اللعب عن طريق الأطراف لزعزعة دفاع منتخب قيرغستان المتراجع للخط الخلفي والذي اعتمد مدربه على المرتدات والتي لم تشكل أي خطورة على حارس مرمى المنتخب الأولمبي راكان المنهالي .

وقبيل نهاية الشوط الأول تمكن لاعب منتخبنا الأولمبي خالد البلوشي من تسجيل هدف الأبيض الأول بعد أن قابل اللاعب الكرة التي سقطت من يد حارس قيرغستان بقوة في قلب المرمى وهو الهدف الذي اراح الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الاسباني دينيس داسيلفا وذلك عند الدقيقة( 45 + 2 ).

وخلال شوط اللعب الثاني واصل الأبيض الضغط لتعزيز الهدف الوحيد ، وبعد مرور ساعة وجد اللاعب سلطان عادل نفسه وجهاً لوجه أمام حارس الضيوف لكنه تباطأ في إيداع الكرة المرمى .

ومن ضربة ثابتة تمكن البديل امير ذهبراوف من تسجيل هدف التعادل لقيرغستان في الدقيقة 77 ، وأضاف زميله اللاعب شارشيكوف ايرلين هدف فريقه الثاني من كرة لعبها " بالكعب " في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بفوز قيرغستان بنتيجة 2-1 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز