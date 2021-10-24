استطلاع« البيان »: 56 % لم يفاجأوا بقرار بقاء مارفيك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهد الشارع الرياضي في الأيام الماضية، حالة من الجدل حول مستقبل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مع المنتخب الوطني الأول، وانقسمت الآراء ما بين بقائه لضيق الوقت وصعوبة توفر البديل، والمطالبة برحيله، بعد تراجع «الأبيض» إلى المركز الرابع .

وظل هذا الوضع قائماً، حتى جدد اتحاد الكرة الإماراتي، الثقة في المدرب الهولندي ليبقى في قيادة «الأبيض»، إلا أن هذا لم ينه انقسام الآراء بشكل كامل، وانعكس ذلك على نتائج استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي من خلال النسبة المتقاربة في التصويت، إذ اعتبر 44% من إجمالي المشاركين، أن قرار اتحاد الكرة ببقاء مارفيك، مفاجأة بالنسبة لهم، فيما رأى 56% إنه قرار متوقع، وذلك بعدما جاءت نسب التصويت عبر موقع «البيان» 43% وعبر تويتر 45%، لمن اعتبر بقاءه مفاجأة، ونسبة 57% للمصوتين عبر الموقع، و55% عبر «تويتر»، لمن رأى قرار بقائه غير مفاجئ.

قرار متوقع

وعبّر حسين غلوم لاعب الشارقة والمنتخب الوطني السابق، عن عدم تفاجئه من بقاء مارفيك، معتبراً عدم إقالة المدرب قرار صحيح، وقال: «الوقت حرج للغاية، وليس من السهل توفر بديل قادر على النجاح في هذا الوقت الضيق بين المباريات، لأننا مطالبين خلال أقل من شهر تقريباً، بعد مباراتنا من العراق، السفر للقاء منتخبي كوريا الجنوبية ولبنان يومي 11 و15 نوفمبر المقبل».

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