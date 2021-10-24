طارق أحمد : شكرا كل من سأل عني

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد طارق أحمد لاعب النصر تحسن حالته الصحية ووجه الشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء وإلى الطاقم الطبي على استجابته السريعة وتقديم الإسعافات الأولية له في الملعب عندما تعرض لإصابة خطرة في مباراة فريقه أمام الشارقة أول من أمس، عندما ارتطم رأسه بقوة في كرة هوائية مشتركة مع اللاعب البرازيلي لوان بيريرا، ليتبيّن أنه ابتلع لسانه، مما استلزم نقله إلى المستشفى.

وكتب طارق أحمد على حسابه في "انستغرام" قائلا: شكرا لكل من سأل عني و تمنى لي الشفاء، شكر خاصّ للطاقم الطبي على الاسعافات الأولية و سرعه استجابتهم لحالتي، الفضل لله أولا و من بعد ذلك لهم لتحسن صحتي، شكرا أيضا لرجال العلاقات العامّة في ناديي النصر و الشارقه و إدارة مستشفى القاسمي لتسهيل الاجراءات و متابعة حالتي، تعودنا نحن كلاعبين بأن نضحي من أجل العميد و جمهوره العريق و اوعدهم بأني سأبذل كل جهدي لأعود للملاعب في أسرع وقت و الدفاع عن الشعار مع إخوتي اللاعبين.

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