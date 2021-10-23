العربي إلى صدارة الهواة بالنقطة التاسعة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قلب العربي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مسافي 2- 1 في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري الهواة، وقفز إلى الصدارة برصيد 9 نقاط، أحرز الهدفين راشد السعدي وخليفة الفلاسي وسجل للخاسر منصور عبد الله.

وألحق دبا الحصن الهزيمة الأولى بفريق غلف أف سي بنتيجة 4 - 3، سجل الرباعية كل من محمد المربوعي «هدفين» وواندرسون وريتشارد، فيما سجل لفريق غلف كل من السيد محمد «هدفين» وجابريل سانتانا ووصل «الحصن» إلى 7 نقاط.

وتعادل الجزيرة الحمراء وسيتي 1 - 1 أحرز للأول علي حسن، وللثاني كينغسلي.

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