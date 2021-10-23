«أبيض السيدات» وميانمار غداً في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي في العاشرة صباح اليوم «بتوقيت الإمارات» منتخبنا الوطني للسيدات وميانمار باستاد عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند، وحصد «أبيض السيدات» 3 نقاط خلال الجولتين الماضيتين من التصفيات، بفوزه على منتخب غوام 2 -1، ويتصدر منتخب ميانمار المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخبي لبنان وغوام، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من مجموعات التصفيات.

وتأهل إلى النهائيات مباشرة منتخبات اليابان وأستراليا والصين، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في نسخة 2018، بجانب الهند «المستضيف» فيما تأهل من التصفيات منتخبات فيتنام «المجموعة الثانية»، وإندونيسيا «الثالثة»، وكوريا الجنوبية «الخامسة»، والفلبين «السادسة»، وإيران «السابعة»، وتايلاند «الثامنة».

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