السهلاوي يلتقي مسؤولي الاتحاد الآسيوي ووفود «المجموعة الخامسة»

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

قام يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية أمس بزيارة لمقر إقامة مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ووفود منتخبات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي ستنطلق في إمارة الفجيرة اليوم وستستمر حتى الثلاثين من أكتوبر الجاري.

والتقى السهلاوي رؤساء وفود منتخبات عُمان وقيرغستان والهند ووفد الاتحاد الآسيوي، ناقلاً لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة ومرحباً بهم في دولة الإمارات، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في إمارة الفجيرة طوال فترة التصفيات.

كما قام السهلاوي بزيارة مقر إقامة بعثة منتخبنا الأولمبي والتقى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام منتخب قيرغستان في مستهل مشوار التصفيات.

من جهة أخرى أشاد ممثلو منتخبات المجموعة الخامسة بالجهود التي يقوم بها اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء اللجنة المنظمة للتصفيات وتوفيرهم كل الاحتياجات الخاصة من مقر إقامة وملاعب تدريب عالية الجودة ومتابعة دقيقة للبروتوكول الصحي.

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