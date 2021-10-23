إدارة «العميد» تعيش الفرحة مع طارق أحمد في المستشفى

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حقق النصر قفزة كبيرة في دوري أدنوك بتقدمه 3 مراكز في جدول الترتيب بفضل الفوز العريض الذي حققه خارج ملعبه على الشارقة بثلاثية كان بطلها ضياء سبع الذي سجل الهدفين الأول والثاني قبل أن يختتم ريان منديز النتيجة بهدف ثالث، وضرب النصر عدة عصافير بهذا الفوز الكبير، ابتداءً من مزاحمته على المقدمة ومشاركته مع الجزيرة في المركز الثالث «13 نقطة لكل منهما» مروراً بصدارته القوة الهجومية في الدوري بتسجيله 18 هدفاً.

وأثبت النصر تميزه في الناحية الهجومية ليس فقط بتصدره أفضلية التسجيل، بل بتنوع هدافي الفريق إذ استطاع 6 لاعبين في الفريق وضع بصمتهم في التسجيل وعلى رأسهم تيجالي صاحب الأهداف الخمسة ثم الثنائي ضياء سبع وتوزي اللذان سجل كل منهما رباعية ثم ريان منديز وليما ولكل منهما هدفان وعبدالله العامري بهدف.

تضامن

وشهدت المباراة تجسيداً لروح التضامن من لاعبي النصر مع زميلهم طارق أحمد الذي تعرض لإصابة خرج إثرها من الملعب بعد مرور ربع ساعة ونقل لمستشفى القاسمي بالشارقة، وحرص المتألق ضياء سبع على أن يكون احتفاله بالهدف الثاني مع زملائه وهو يحمل قميص زميله طارق أحمد في تصرف وجد الاستحسان من زملائه.

وبعد المباراة عاشت إدارة النصر فرحة الفوز مع طارق أحمد من داخل المستشفى وحرص عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يرافقه أعضاء المجلس، على زيارة اللاعب للاطمئنان على سلامته ومتابعة نتائج الفحوص والتقارير الطبية، ونقلوا له تحيات ودعوات جماهير العميد بالشفاء العاجل مؤكدين الدور الكبير له وزملائه في ما تحقق من نتيجة ساهمت في نقلة حقيقية للفريق.

وأكد نادي النصر أن طارق أحمد في طور التماثل للشفاء بعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة وأثبتت تعافي اللاعب وأن الجهاز الطبي للفريق نجح في التعامل بكفاءة ومهارة مع حالة اللاعب ثم فضل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص.

‏مباراة صعبة

ووصف المدير الفني لفريق النصر رامون دياز المباراة بالصعبة وقال إنها من أقوى المباريات وخاصة أن الجميع يعرف قوة فريق الشارقة مؤكداً أن الفريقين يلعبان بشكل مفتوح ما جعل المباراة غنية بالفرص والأهداف وقال إن فريقه جاء للبحث عن نتيجة إيجابية وخرج سعيداً بالمستوى والنتيجة التي جعلت النصر قريباً من المقدمة، وأوضح دياز أن الموقف كان صعباً بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها طارق أحمد ولكن البديل حسين مهدي كان على قدر التحدي وأدى دوره بشكل مميز.

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