ديوب أفضل هداف أجنبي في تاريخ دوري الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتلى السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة عرش الهدافين الأجانب التاريخيين في دوري أدنوك للمحترفين بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 103 أهداف ليتخطى الغاني أسامواه جيان مهاجم العين وشباب الأهلي الأسبق 101 هدف.

وسجل ديوب هدفين في مرمى عجمان خلال الفوز الذي حققه الظفرة على البرتقالي 3-1 أول من أمس في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي باكورة أهدافه الموسم الحالي بعد عودته لقلعة «الفارس» خلال الانتقالات الشتوية في فبراير 2021.

وتخلص ديوب من النحس الذي طارده خلال الأسابيع الماضية ليسجل أول هدفين مع الظفرة الموسم الحالي وينفرد بلقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإماراتي.

وكان ديوب قد عادل رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين وشباب الأهلي السابق كأفضل هداف أجنبي في تاريخ دوري المحترفين في مايو الماضي عندما سجل الهدف رقم 101 في مسيرته في الجولة 24 من الموسم الماضي.

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