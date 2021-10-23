الوحدة يعود للانتصارات برباعية في شباك الإمارات

المصدر: أبوظبي-محمد صادق -تصوير -سيف الكعبي

عاد الوحدة لنغمة الانتصارات بعد أن حول تأخره في الشوط الأول أمام ضيفه الإمارات إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، في مباراة شهدت حالتي طرد في صفوف "الصقور" في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد الوحدة إلى المركز السادس في جدول الترتيب رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، بينما استمر الإمارات في مؤخرة الجدول من دون أي نقطة بعد أن تلقى الفريق خسارته السابعة على التوالي.

أنهى الإمارات الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه الإيفواري جوزيف كنادو من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 31، مستغلاً سوء حالة فريق الوحدة في الشوط الأول.

وأهدر جواو بيدرو ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 37 بعد إعادتها من قبل حكم المباراة.

وشكل طرد مدافع "الصقور" فراس صالح مطلع الشوط الثاني نقطة تحول في المباراة، بعد أن لعب الإمارات بعشرة لاعبين، إذ استغل الوحدة النقص العددي في صفوف الضيوف وكثف من هجومه مع دخول خليل إبراهيم وإسماعيل مطر.

وأدرك البديل خليل إبراهيم التعادل للوحدة في الدقيقة 54 مستغلاً خطأ من الحارس علي صقر.

وأضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للعنابي برأسية من عكسية خليل إبراهيم جهة اليمين في الدقيقة 61.

وعزز البرتغالي فابيو مارتينز من تقدم الوحدة في الدقيقة 77 بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه والأول له في الموسم عقب انتقاله إلى قلعة العنابي.

وشهدت الدقيقة 90 حالة الطرد الثانية في المباراة بعد أن أشهر الحكم أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء في

وجه الحارس علي صقر للتدخل القوي مع خوسيه أنخيل ليكمل الفريق الدقائق الباقية بتسعة لاعبين بعدما لعب البديل علي مصطفى كحارس مرمى.

واختتم السوري عمر خريبين رباعية الوحدة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز