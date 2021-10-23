أرقام العنبري في مشوار الـ 4 سنوات مع الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

تولى عبد العزيز العنبري، المولود في 16 سبتمبر 1977، القيادة الفنية للشارقة، في منتصف أكتوبر 2017، وساهم في رفع ترتيب الفريق من المركز الأخير إلى المركز السادس بنهاية المسابقة، وفي موسم 2018-2019، فاز فيه الفريق باللقب، فيما لم يكتمل الموسم التالي، وفي الموسم الماضي، حل الشارقة رابع الترتيب، وفي هذا الموسم، حقق الشارقة 12 نقطة من 7 جولات في دوري أدنوك، قبل أن تقرر شركة كرة القدم، إعفاء العنبري بعد مباراة النصر.

ويعد عبد العزيز العنبري، المدرب المواطن الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ 100 مباراة مديراً فنياً لفريق في عصر الاحتراف، حيث بلغ رصيده 114 مباراة، مسجلاً رقماً قياسياً في البطولة الأقوى في الكرة الإماراتية.

وتؤكد الإحصاءات الخاصة بنادي الشارقة في الدوري، أن نتائج الفريق تحولت جذرياً في عهد العنبري، فبعد أن كانت سلبية في عدد مرات الخسارة، مقارنة بعدد مرات الفوز، وعدد الأهداف المستقبلة، مقارنة بعدد الأهداف المسجلة، أصبحت أرقام النادي كلها إيجابية، من كافة الأوجه.

الأرقام تتحدث

فقبل أن يتولى العنبري المسؤولية، كان الفريق قد خاض 178 مباراة في مسابقة الدوري، فاز في 47 منها، وتعادل في 47، وخسر في 84 مباراة، وكان قد سجل 231 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 305 أهداف، مسجلاً رقماً سلبياً، هو 74 هدفاً بين ما سجله وما استقبله، كما أن الفريق لم يحصل إلا على 188 نقطة في المسابقة قبل العنبري، بنسبة 44.7 % من إجمالي النقاط.

ومع العنبري، خاض الشارقة 114 مباراة في الدوري، فاز في 59 منها، وتعادل في 29 مواجهة، وخسر 26 مباراة، وسجل الفريق معه 200 هدف، فيما استقبلت شباكه 141 هدفاً، بفارق إيجابي في صالحه ما بين الأهداف المسجلة والمستقبلة، وصل 59 هدفاً، أما بالنسبة لعدد النقاط التي جمعها الفريق مع العنبري في بطولة الدوري، فقد بلغت 206 نقاط، بنسبة إيجابية تصل إلى 63 % من إجمالي النقاط التي شارك فيها فريقه.

إنجازات وألقاب

ومع العنبري، نجح الفريق في الفوز بلقب دوري الخليج العربي موسم 2018 -2019، لأول مرة في تاريخ الشارقة في عصر الاحتراف، كما فاز الفريق بكأس سوبر الخليج العربي في سبتمبر 2019، وتأهل لنهائي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأكثر من مرة، ليعود بذلك إلى سكة البطولات من أوسع الأبواب.

المشوار الآسيوي

وعلى المستوى الآسيوي، لم يختلف الأمر كثيراً، ففي عهد العنبري، نجح الفريق، ولأول مرة في تاريخه، في التأهل مرتين على التوالي من دوري المجموعات إلى ثمن النهائي، ففي الموسم الماضي، ودع الفريق البطولة من ثمن النهائي، وفي الموسم الحالي، تصدر الفريق مجموعته، وتأهل لدور الـ 16.

ويعد العنبري صاحب الـ 44 عاماً، هو المدرب المواطن الوحيد، الذي قاد فريقاً في عهد الاحتراف بدوري أبطال آسيا 13 مباراة، فاز في 5 منها، وتعادل في 3، وخسر في 5 مباريات، ومعه سجل الفريق 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 18، محققاً رقماً إيجابياً أيضاً، في البطولة الأقوى على المستوى القاري.

ومن أبرز أرقام عبد العزيز العنبري أيضاً، في مسابقة الدوري، أنه ثاني أفضل مدرب بين المواطنين والأجانب، من حيث سلسلة المباريات المتتالية التي خاضها فريقه بلا هزيمة، برصيد 24 مباراة، اعتباراً من الجولة 22 في موسم 2017 -2018، وحتى الجولة 23 في موسم 2018 -2019، ولم يسبقه في هذا الإنجاز، سوى المدرب البرازيلي آبل براغا، الذي قاد الجزيرة إلى 28 مباراة متتالية بلا خسارة.

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