الشارقة ينهي مشوار العنبري بعد 4 سنوات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

قررت شركة نادي الشارقة لكرة القدم إعفاء المدرب الوطني عبد العزيز العنبري من منصب المدير الفني للفريق الأول، على أن يتولى الإسباني "خوان كارلوس" المدرب المساعد المهمة مؤقتاً، وجاء القرار بعد اجتماع عقدته الشركة مساء السبت بعد خسارة الفريق الكبيرة أمام النصر 0-3 في الجولة السابعة لدوري أدنوك وهي الخسارة الثالثة للشارقة في المسابقة.

وجاء إعفاء العنبري بعد 4 سنوات قضاها في منصبه حيث تولى تدريب الفريق منتصف أكتوبر 2017 وحقق معه نتائج جيدة في ثاني مواسمه حينما فاز الشارقة بلقب الدوري كما حقق كأس السوبر كما تأهل الفريق هذا العام لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، ولكن نتائجه ساءت في النسخة الحالية لدوري أدنوك.

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