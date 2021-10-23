منتخب الإمارات الأولمبي يواجه قيرغستان غداً

المصدر: البيان

تنطلق مساء يوم غد الأحد في استاد نادي الفجيرة منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً, بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب قيرغستان في تمام الساعة 16:50 ، فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي عُمان والهند الساعة 20:30 مساء.

واستعد منتخبنا الأولمبي للتصفيات من خلال سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية ولعب مباريات ودية مع عدد من المنتخبات الآسيوية والخليجية, وكذلك من أمريكا الجنوبية, لعل أهمها مواجهة منتخب البرازيل الأولمبي قبل تتويجه بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، كما شارك الشهر الماضي في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات وخاض 3 مباريات فاز في واحدة وخسر مباراتين .

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينيس سيلفا على تهيئة اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية لخوض غمار هذه التصفيات التي تشهد مشاركة 39 منتخباً وطنياً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

من جهته يُعقد صباح اليوم في استاد الفجيرة الاجتماع الفني بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحكام وممثلي المنتخبات الأربعة إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى ، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة كُل البنود الفنية الخاصة بلائحة التصفيات واعتماد القوائم النهائية للمنتخبات وكذلك اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات .

ويعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحفي بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب للحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بالتصفيات والرد على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة .

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