يوم النصر.. «الفرسان» وصافة.. و«العميد» يقتحم مربع الكبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - دبي - إيهاب زهدي

حقق شباب الأهلي، أمس، فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة 2 - 1، بالجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، محققاً الوصافة بجدارة بالنقطة 14، فيما اقتحم النصر مربع الكبار بتغلبه على الشارقة بثلاثية نظيفة، ووصل إلى النقطة 13 بالمركز الرابع خلف الجزيرة الذي تجمد عند النقطة نفسها، واستحقت المباراتان شعار «يوم النصر» لأندية دبي، بعد عبور «فرسان دبي» و«العميد» أهم موقعتين في الدور الأول، أمام أكبر المنافسين.



وشهدت مباراة شباب الأهلي والجزيرة باستاد راشد عودة الحكم الأجنبي بعد غياب لأكثر من ربع قرن، حيث أدار المباراة الحكم التركي الدولي جونيت شاكير، في أول عودة للحكم الأجنبي إلى ملاعبنا بعد غياب لأكثر من ربع قرن، وسجل هدفي «فرسان دبي» بالمباراة يوري سيزار وأحمد نور الله في الدقيقتين 40 و72، وللجزيرة عبد الله رمضان في الدقيقة 15.



وبدأ مهدي علي مدرب شباب الأهلي، المباراة بتشكيلة مفاجئة بالاحتفاظ بثلاثة محترفين أجانب على مقاعد البدلاء، رغم افتقاد الفريق لجهود لاعب الوسط ماجد حسن، والذي كثرت غياباته بسبب تعدد الإصابة في السنوات الأخيرة.



وخطف محمد جمعة «بيليه»، كرة مفاجئة لشباب الأهلي، لكنه سددها بطيئة لينقذها دفاع الجزيرة في الدقيقة 6، ورد الجزيرة بقوة، بتسجيل هدف بقدم عبد الله رمضان، بعد تمريرة من علي مبخوت، وضعته وجهاً لوجه مع ماجد ناصر وذلك في الدقيقة 15.



وألغى الحكم هدفين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، «VAR» وسجل الأول جواو فيكتور للجزيرة في الدقيقة 28، حيث إن مبخوت كان في وضع تسلل، والثاني سجله عبد الله النقبي، لشباب الأهلي بقذيفة قوية في الدقيقة 31، ولكن صاحب التمريرة يوري سيزار كان في وضع التسلل.



وأدرك يوري سيزار التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 40، من ركلة ركنية مرت من الجميع بغرابة شديدة، لتصل إليه وهو يقف وحيداً أمام المرمى الخالي.



وأجرى شباب الأهلي، تغييراً مع بداية الشوط الثاني بنزول كارلوس ادواردو بديلاً ليوري سيزار، وتصدى علي خصيف حارس الجزيرة، على مرتين لركلة حرة مباشرة سددها عزيز غاييف لاعب شباب الأهلي قوية في الدقيقة 51.



واستلم البديل أحمد نور الله الكرة وانطلق وسط غياب رقابة لاعبي الجزيرة، وواجه علي خصيف، وسددها قوية في المرمى محرزاً الهدف الثاني لشباب الأهلي بمجهود فردي في الدقيقة 72.



تألق النصر



وفي استاد الشارقة حقق النصر فوزاً عريضاً على مضيفه الشارقة 3 - 0، وهي الخسارة الثالثة للشارقة في البطولة والثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند النقطة 12، وجاء فوز «العميد» الكبير بعد مباراة مثيرة سيطر فيها التعادل السلبي طوال الوقت الأصلي للشوط الأول قبل أن يفتتح ضياء سبع التسجيل في الوقت بدلاً من الضائع «ق 45 +1»، وواصل النصر تقديم مستوى جيد في الشوط الثاني وسجل هدفين بتوقيع ضياء سبع ومنديز في الدقيقتين 65 و70. وحرص سبع على الاحتفال بهدفه حاملاً قميص زميله طارق أحمد الذي خرج مصاباً في الشوط الأول في تصرف وجد الاستحسان من زملائه.



وشهد الشوط الأول خروج طارق أحمد من الملعب منقولاً للمستشفى بعد اصطدامه مع لاعب الشارقة لوان بيريرا في الدقيقة 13 ليضطر رامون دياز مدرب النصر لإجراء تبديل بدخول حسين مهدي، كما احتسب الحكم أحمد خلفان ركلة جزاء للشارقة من هجمة قادها مالانغو نتج عنها احتكاك مع محمد عايض، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو «VAR» تم إلغاء القرار.

فوز الظفرة

وحقق الظفرة فوزاً ثميناً على مضيفه عجمان 3 - 1 بـ «ريمونتادا»، تقدم «البرتقالي» بهدف في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء نفذها أبوبكر تراولي، وأدرك عصام العدوة التعادل للظفرة في الدقيقة 18 وتألق ديوب مسجلاً هدفين في الدقيقتين 37 و43، وبهذه النتيجة وصل الظفرة إلى 7 نقاط وتجمّد عجمان عند 11 نقطة.

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