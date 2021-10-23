البطائح يعتلي قمة «الهواة» للمرة الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اعتلى البطائح صدارة ترتيب دوري «الهواة» بالنقطة السابعة بفوزه الصعب على الذيد بهدف محمد بن غريب في الدقيقة 56، في الجولة الثالثة، وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها البطائح قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وواصل دبا الفجيرة مشوار الانتصارات وقلب تأخره أمام التعاون بهدف إلى فوز عريض بثلاثية سجلها ديغو داسيلفا وراشد محمد وألفارو دي أوليفيرا، فيما أحرز للخاسر دينيس أجاري، ووصل «النواخذة» إلى 6 نقاط واستمر التعاون بلا نقاط.

واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الرمس بنتيجة 5 - 0، سجل الأهداف لوكاس سيلفا «هدفين»، ناصر سالم وناصر خاطر ومصطفى محمود، ووصل الفريق إلى 4 نقاط، وتعادل حتا ومصفوت 1 - 1، تقدم مصفوت بهدف كارلوس البرتو وأدرك «الإعصار» التعادل عن طريق راشد سالم، وبهذه النتيجة وصل حتا إلى 4 نقاط ومصفوت إلى نقطة وحيدة.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة بثلاثة لقاءات تجمع دبا الحصن مع غلف اف سي الباحث عن استعادة الصدارة، والعربي مع مسافي، وسيتي مع الجزيرة الحمراء.

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