الوحدة والإمارات.. الخروج من الأحزان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ رأس الخيمة - أحمد عيسى

يلتقي فريقا الوحدة والإمارات في السادسة والربع مساء اليوم باستاد آل نهيان في ختام الجولة السابعة من دوري «أدنوك للمحترفين» في مباراة يسعى خلالها كل فريق للخروج من أحزانه، إذ يبحث الوحدة عن تجاوز صدمة الخروج الآسيوي بنتيجة قاسية بخماسية أمام النصر السعودي ومصالحة جماهيره في ظل النتائج المخيبة للفريق منذ بداية الموسم الحالي، وفي المقابل يبحث الإمارات عن أول فوز وأول نقاط في الدوري، إذ يحتل الفريق المركز الأخير من دون رصيد بعد أن تلقى ست هزائم، وسيكون الفوز هدفاً وحيداً أمام الوحدة بقيادة تين كات الذي نجا من الإقالة عقب الوداع الآسيوي إلا أنه لا يزال تحت الضغط كونه مطالب بتعديل الأوضاع وتغيير صورة الفريق السيئة، ولم يحقق الوحدة الذي يحتل المركز التاسع بـ 8 نقاط سوى انتصار وحيد في الجولة الأولى من المسابقة بالفوز على العروبة، ثم تعادل في 5 مباريات متتالية في الدوري، وهي أكثر سلسلة تعادلات متوالية للفريق في الدوري.



ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة «العنابي» تغييرات كبيرة في ظل غياب بعض اللاعبين للإصابة، حيث يفتقد الفريق جهود خميس إسماعيل وفارس جمعة ومحمود خميس، كما يجري الجهاز الفني تغييرات لمنح الفرصة لعناصر أخرى لإثبات وجودها بعد خيبة الأمل في المباريات الماضية.



وأكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة أن الفريق مطالب بمواجهة خيبة الأمل التي تعرض لها نتيجة الخسارة الكبيرة من النصر السعودي والتعامل معها بواقعية، خصوصاً وأنه واجه فريقاً يملك إمكانيات هائلة والخسارة قد تكون طبيعية، مؤكداً أن البطولات تستمر والفريق يسعى لبذل أقصى جهده من أجل الفوز، خصوصاً وأن المباراة على ملعبنا رغم أنها أمام منافس جيد، وقال تشكيلة الفريق ستشهد تعديلات وسيدفع ببعض العناصر الشابة لاستعادة الروح القتالية، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات صعبة والمنافس سيشكل ضغطاً بالنظر إلى موقفه في المسابقة، مشدداً على احترامه للإمارات وعدم التقليل منه، وضرورة اللعب بقتالية أكبر من أجل تحقيق الفوز.



السكتيوي: رغبة «الصقور» قوية في تحقيق الفوز الأول



أكد طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات جاهزية لاعبي «الصقور» البدنية والمعنوية وتسلحهم بالإصرار والعزيمة لتعويض الهزائم السابقة وإسعاد الجماهير بالخروج بنتيجة إيجابية تكون بداية لحصد النقاط في الدوري، وقال: الوحدة فريق كبير ولديه محترفين متميزين، وحقق 6 تعادلات ولديه رغبة في الانتصار، لكننا سنبذل كل جهدنا من أجل التفوق عليه.



وأضاف: مشوار الدوري طويل، لدينا 20 مباراة يمكن أن تتغير خلالها الكثير من المراكز، علينا أن نضع حداً للنتائج السلبية بتحقيق الفوز الأول وبعدها أثق أن فريقنا سيحتل مركزاً جيداً في ترتيب الدوري.

وقلل مدرب «الصقور» من تأثير الخسارة الآسيوية الكبيرة على منافسه، ذاكراً أن الوحدة لديه خبرة كبيرة في جميع المنافسات ويعرف كيف يتعامل مع النتائج سواء الإيجابية أم السلبية.

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