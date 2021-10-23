كلباء يتفوق على العروبة بـ «التخصص»

المصدر: كلباء – محمد فضل

وجد فريق كلباء ضالته في مرمى العروبة، بعد صيام عن الفوز لمدة 540 دقيقة، «6 جولات» من دوري ادنوك للمحترفين، وحقق «النمور» الفوز الأول«بالدوري بتجاوزهم العروبة بـ» التخصص «بنتيجة 2 - 1، وهو الفوز الثاني للفريق في كافة البطولات في أقل من أسبوع حيث كانت الفرحة الأولى في مباراة الفريقين في كأس الرابطة برباعية

وشهدت مباراة الفريقين في الدوري تألق الغيني عثمان كمارا» المعار من الشارقة، «ليستحق لقب رجل المباراة بعد توقيعه على أسرع هدف في الدوري وسجله عند الثانية 31 لانطلاقة المباراة كما صنع الهدف الثاني الذي سجله أحمد عامر، وكان الثنائي كمارا وعامر أحرزا ثلاثة أهداف من أربعة في مرمى العروبة ضمن مسابقة الكأس بواقع هدفين لكل لاعب، لتبلغ محصلة اللاعبين في الشباك الخضراء 5 أهداف في الدوري والكأس.

إشادة

وأشاد مدرب كلباء خورخي داسيلفا باستعادة «النمور» نغمة الانتصارات مشيراً إلى أن حصول فريقه على العلامة الكاملة لأول مرة بالدوري يحسب للاعبي الفريق الذين كانوا عند حسن ظنه منوهاً إلى أن كلباء لم يتلق أي هزيمة بالموسم الحالي على ملعبه متمنياً أن يتواصل الأداء القوي في قادم الجولات،و أشار إلى أن الدقائق الأخيرة شهدت معاناة كبيرة للاعبي كلباء بسبب الإرهاق إلى جانب ضغط الفريق الضيف من اجل إدراك التعادل.

​وأرجع المدرب التونسي فتحي العبيدي خسارة فريقه لتأثير الهدف المبكر لكلباء والذي أفقد لاعبي فريقه التركيز.

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