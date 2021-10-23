الأرقام والإحصائيات تعاند رؤية هيلمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحدى أودير هيلمان مدرب الوصل، ملل التصريحات المعتادة ولجأ إلى الأرقام والإحصائيات، عند تعليقه على ما قدمه «الفهود» أمام العين بالجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، مؤكداً أنه رغم الخسارة فإن لاعبي الوصل قدموا جهداً جيداً، ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة، فيما استفاد العين من فرصتين فقط ليسجل هدفيه، مشيراً إلى أن كفة الفريقين كانت متعادلة بنسبة 50%، ولكن إحصائيات رابطة المحترفين، عاندت رؤية هيلمان بشأن المباراة، وأكدت أن التفوق كان واضحاً للعين، خصوصاً في الشق الهجومي والسيطرة، بنسبة استحواذ 54.6%، و11 ركلة ركنية، وحالتي تسلل، و494 تمريرة بدقة 88.87%، و26 عرضية بدقة 15.38%، و13 تسديدة منها 5 على المرمى.

وفي المقابل، وصلت نسبة استحواذ الوصل 45.4%، وحصل على 4 ركلات ركنية، ومن دون أي حالة تسلل، وكانت لديه 419 تمريرة بدقة 84.01%، و14 عرضية بدقة 50%، و15 تسديدة، وليس منها أي تسديدة على المرمى.

وأكد الأوكراني ريبروف المدير الفني للعين، أن فريقه قدم أمام الوصل مباراة من شوطين مختلفين، وقال: تقدمنا في الجزء الأول من المواجهة بهدف السبق، ودخلنا الشوط الثاني برغبة كبيرة في تعزيز غلتنا من الأهداف، في مواجهة فريق قوي، يضم في صفوفه لاعبين مميزين وفخور بأداء لاعبينا.

وحول تراجع العين في الشوط الثاني، قال: عندما تنهي الشوط الأول متقدماً، من الطبيعي أن تقرأ أسلوب المنافس مع بداية الشوط الثاني، كونه سيلعب للتعويض، ما يدفعنا للتعامل بتركيز على مستوى كل الخطوط.

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