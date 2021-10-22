شباب الأهلي يهزم الجزيرة ويصعد إلى الوصافة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وأدارها الحكم التركي الدولي جونيت شاكير، في أول عودة للحكم الأجنبي إلى ملاعبنا بعد غياب لأكثر من ربع قرن.

وسجل لشباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 40، وأحمد نور الله في الدقيقة 72، وللجزيرة عبد الله رمضان في الدقيقة 15، ليرتقي "فرسان العز" إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وتوقف رصيد الجزيرة عند 13 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

وبدأ مهدي علي مدرب شباب الأهلي، المباراة بتشكيلة مفاجئة بالاحتفاظ بثلاثة محترفين أجانب على مقاعد البدلاء، على الرغم من افتقاد الفريق لجهود لاعب الوسط ماجد حسن، والذي كثرت غياباته بسبب تعدد الإصابة في السنوات الأخيرة.

وخطف محمد جمعة "بيليه"، كرة مفاجئة لشباب الأهلي، لكنه سددها بطيئة لينقذها دفاع الجزيرة في الدقيقة 6، ورد الجزيرة بقوة، بتسجيل هدفاً بقدم عبد الله رمضان، بعد تمريرة من علي مبخوت، وضعته وجهاً لوجه مع ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في الدقيقة 15.

وألغى حكم المباراة هدفين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسجل الأول جواو فيكتور للجزيرة في الدقيقة 28، من متابعة جيدة لكرة قوية سددها علي مبخوت، ولكن مبخوت كان في وضعية تسلل، والثاني سجله عبد الله النقبي، لشباب الأهلي بقذيفة قوية في الدقيقة 31، ولكن صاحب التمريرة يوري سيزار كان في وضعية تسلل.

وتعادل يوري سيزار لشباب الأهلي في الدقيقة 40، من ركلة ركنية مرت من الجميع بغرابة شديدة، لتصل إليه وهو يقف وحيداً أمام المرمى الخالي، ليضعها بسهولة في شباك الجزيرة.

وأجرى شباب الأهلي، تغييراً مع مطلع الشوط الثاني بنزول كارلوس ادواردو بديلاً ليوري سيزار، لتنشيط الجانب الهجومي، وتصدى علي خصيف حارس الجزيرة، على مرتين لركلة حرة مباشرة سددها عزيز غاييف لاعب شباب الأهلي قوية في الدقيقة 51.

واستلم البديل أحمد نور الله الكرة وانطلق وسط غياب رقابة لاعبي الجزيرة، وواجه حارس الجزيرة علي خصيف، وسددها قوية في المرمى محرزاً هدفاً ثانياً لشباب الأهلي بمجهود فردي في الدقيقة 72.

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