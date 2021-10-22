الفجيرة يفوز على الرمس بخماسية وحتا يتعادل مع مصفوت في دوري الدرجة الأولى

المصدر: البيان

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن اليوم الأول لمنافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الأولى ، حيث فاز في المباراة الأولى نادي الفجيرة على نادي الرمس بخمسة أهداف دون مقابل ، سجل الأهداف اللاعب ناصر سالم في الدقيقة 54 ، واللاعب مصطفى محمود في الدقيقة 57 ، واللاعب لوكاس سيلفا في الدقيقة 75 والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ، واللاعب ناصر خاطر في الدقيقة 77 .

وعلى ملعب التعاون ، حقق نادي دبا الفوز على مستضيفه نادي التعاون بثلاثة أهداف لهدف ، تقدم التعاون بهدف في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب دينيس أجاري ، وتعادل لدبا اللاعب ديا جوا دا سيلفا في الدقيقة 75 ، وتمكن اللاعب راشد محمد من تسجيل الهدف الثاني لدبا في الدقيقة 83 ، وأضاف اللاعب ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 86 ، لتنتهي المباراة بفوز دبا على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الثالثة تمكن نادي البطائح من تحقيق الفوز على ضيفه نادي الذيد بهدف نظيف سجله اللاعب محمد بن غريب في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وسيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة نادي حتا مع نادي مصفوت ، وكان التقدم لمصفوت في الدقيقة الثانية بهدف سجله اللاعب كارلوس ألبرتو ، ونجح حتا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب راشد سالم.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة مساء يوم غد السبت ، حين يلعب نادي دبا الحصن مع نادي جلف أف سي على ملعب دبا الحصن الساعة 4:55 مساءً ، ونادي سيتي مع نادي الجزيرة الحمراء على ستاد سعود بن صقر القاسمي ، ونادي العربي مع نادي مسافي على ملعب العربي ، وتُقام المباراتان الساعة 5:00 مساءً.

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