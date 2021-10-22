«الزعيم» يعزز القمة بنقاط الوصل

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي، محمد فضل

عاد العين من دبي بثلاث نقاط غالية أمس، بعد تغلبه على مضيفه الوصل بهدفين دون مقابل، باستاد زعبيل، في القمة الأولى بالجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ورفع رصيده إلى 17 نقطة معززاً صدارته لجدول الترتيب، وتجمد رصيد الوصل عند 9 نقاط، وسجل الهدفين كوامي وكايو كانيدو في الدقيقتين 33 و77.



ولم يخرج الشوط الأول من المباراة عن المتوقع، بحصار عيناوي، وضغط هجومي، أمام تراجع دفاعي للوصل، واللعب على الهجمات المرتدة، ولاحت للفريقين العديد من الفرص التي افتقدت اللمسة الأخيرة لتسرع اللاعبين، ويقظة المدافعين.



وفي الدقيقة 33، أخطأ إبراهيم عيسى حارس الوصل، وخط دفاعه، في إبعاد أكثر من مرة لكرة من ركلة ركنية لعبها العين من الجانب الأيسر، لتسقط أمام كوامي مدافع العين، الذي سددها مباشرة في شباك الوصل، وعزز «الزعيم» تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من لاعبه كايو، الذي رفض الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق، وقوبل تصرفه بتحية خاصة من جماهير الفريقين.



تعادل



وبعشرة لاعبين، فرض خورفكان التعادل على مضيفه بني ياس بنتيجة 2 - 2، باستاد الشامخة، مواصلاً سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يتعرض للخسارة للمباراة الثالثة على التوالي، ليصل إلى النقطة التاسعة، فيما فشل «السماوي» في تحقيق أول انتصار على ملعبه بالموسم الجاري، مكتفياً بالنقطة السادسة.



تقدم خورفكان مبكراً في الدقيقة الرابعة، برأسية البرازيلي باولينهو، وتمكن بني ياس خلال 88 ثانية من تحويل تأخره إلى التقدم بهدفين، سجلهما المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش، والأرجنتيني غاستون سواريز، بداية من الدقيقة 30.



ولعب خورفكان بعشرة لاعبين، بعد طرد إسماعيل الحمادي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، للاعتداء من دون كرة على حسين عباس، وأهدر بني ياس فرصاً عدة، خاصة عن طريق نيكولاس خيمينيز، الذي أضاع هدفين مطلع الشوط الثاني، فيما نجح البديل جونينهو في تسجيل هدف التعادل لخورفكان في الدقيقة 78، وسط غفلة من دفاع بني ياس.



وحصد فريق كلباء فوزه الأول في الدوري، متغلباً على العروبة 2 - 1، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، سجل لـ«النمور» الغيني عثمان كمارا وأحمد عامر، في الدقيقتين 1، 53. فيما أحرز للعروبة سعيد الرواحي في الدقيقة 81.

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