4 مباريات في انطلاقة الجولة 3 لدوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق في الخامسة إلا خمس دقائق عصر اليوم مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات تجمع البطائح مع الذيد، التعاون مع دبا، وحتا مع مصفوت والرمس مع الفجيرة،وتستكمل مباريات الجولة غداً بلقاء دبا الحصن مع غلف اف سي، والعربي مع مسافي وسيتي مع الجزيرة الحمراء

ويسعى الذيد نجم«الهواة» في الجولة الثانية، للفوز على البطائح للدخول ضمن فرق المقدمة، وكان البطائح تعادل قبل أسبوع مع الفجيرة فيما حقق الذيد فوزاً مهماً على حتا،ويحتل البطائح المركز السادس بأربع نقاط والذيد التاسع بثلاث نقاط، وحذر وليد عبيد مدرب الذيد لاعبيه من خطورة المنافس الذي يقدم موسماً جيداً، فيما دعا التونسي طارق الحضيري مدرب البطائح إلى الابتعاد عن الأخطاء واستثمار الفرص

وفي المباراة الثانية التي تندرج تحت عنوان «الديربي»، يسعى حتا لاستعادة نغمة الانتصارات أمام مصفوت بعد تلقيه هزيمة غير متوقعة أمام الذيد، ويبحث منافسه عن الفوز الأول بعد الخسارة من الحصن والعربي ولذا يبحث «القناصة وستكون مواجهة بنكهة محلية إذ يشرف على» العربي«سليمان البلوشي، وعلى مصفوت عبد الغني المهري.

ثنائي الفجيرة

يحل فريقا دبا والفجيرة ضيفين في رأس الخيمة إذ يلتقي النواخذة مع التعاون في شعم في مباراة يتطلع من خلالها الصربي زوران مدرب» النواخذة) إلى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز العريض على الرمس بخماسية فيما يسعى التعاون للفوز الأول بعد الهزيمة القاسية أمام الحمرية، وفي اللقاء الثاني يبحث الفجيرة ومضيفه الرمس عن الفوز الأول بعد تعادل الفجيرة أمام البطائح والهزيمة في افتتاح البطولة أمام البطائح في الوقت الذي خسر فيها الرمس مباراتيه أمام الحمرية ودبا.

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