سلمان بن إبراهيم: استضافة الإمارات لمونديال الأندية تعزز الكرة الآسيوية

المصدر: المنامة - وام

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اختيار «فيفا» للإمارات لاستضافة مونديال كأس العالم للأندية 2022 يجسد القيمة الكبرى للكرة الآسيوية، والتي أصبحت موطناً مهماً للبطولات الكروية العالمية، ويعزز النجاحات اللافتة لدولة الإمارات في تنظيم الأحداث الكروية الدولية.

وقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التهنئة إلى الإمارات على هذا الاختيار وخص بالتهنئة اتحاد الكرة الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بروح العمل الناجحة والتي خلقت ثقة دولية في استحقاق الإمارات لاستضافة المونديال القادم، وأوضح أن استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية في أربع مناسبات سابقة كان لافتاً وشكل بوابة لاستمرارية الترحيب الدولي والقاري بقدرات الإمارات وسعيها الدؤوب لتحقيق الامتياز الدائم. وقال: نفخر بالتحول التاريخي الذي صنعته كرة القدم الآسيوية كنتاج للتناغم والعمل المشترك والتنسيق الدائم والروح الواحدة بين الاتحاد القاري والاتحادات، وكذلك المضي قدماً نحو شغف النجاحات لتعميق أساس المستقبل لآسيا وهو الشعار الذي يلهم كافة عناصر كرة القدم الآسيوية لتقديم الأفصل دائماً.

وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى أن القارة الآسيوية وبفضل وحدتها وتماسكها وقوة حضورها أصبحت أحد أهم صناع المتعة الكروية عالمياً عبر ثقة الاتحاد الدولي للعبة في احتضان القارة للعديد من مسابقات كأس العالم للرجال والسيدات، خلال السنوات الخمس الماضية، تأكيداً على متانة البنية التحتية وارتفاع نسبة النجاح الجماهيري والاقتصادي والإبهار في التنظيم وهو ما عزز مكانة كرة القدم الاسيوية بشكل غير مسبوق.

وأكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع كافة إمكاناته إلى جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لدعم استمرار الإرث الناجح في مثل تلك المناسبات متمنياً النجاح والتوفيق لكافة فرق العمل في إخراج الحدث العالمي المتميز بأبهى صورة ممكنة.

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