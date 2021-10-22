شباب الأهلي والجزيرة..عودة الحكم الأجنبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي ــ أبوظبي - أحمد عيسى

يترقب عشاق الكرة الإماراتية، قمة شباب الأهلي والجزيرة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، باستاد راشد، في الجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ويدخلها الفريقان بحثاً عن الفوز لتعزيز مكانهما في دائرة المنافسة على درع الدوري، وتحمل المباراة صبغة تاريخية مع عودة الحكم الأجنبي إلى إدارة مباريات الدوري بعد غياب طويل حيث يقود المباراة طاقم تحكيم تركي بقيادة جونيت شاكير، وستكون العيون منصبة على الحكم لتقييم تجربة عودته للملاعب الإماراتية.



وتحمل المباراة، أهمية خاصة لـ«فرسان دبي»، ويتطلعون من خلالها إلى تحقيق فوز يمحو مرارة الهزيمة أمام مضيفهم الوصل بهدف دون مقابل، في الجولة الماضية من الدوري، والتي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وفي المقابل يسعى «فخر أبوظبي» للوصول إلى النقطة 16 والاستمرار في المزاحمة على القمة، معتمداً على خبرة لاعبيه ورغبة مبخوت المستمرة في هز الشباك.

وحصل شباب الأهلي، على فترة راحة جيدة عقب مباراته في الجولة السادسة، بعدما أهله نظام بطولة كأس رابطة المحترفين إلى الدور التالي مباشرة دون خوض الدور الأول كونه حاملاً للقب، وخاض الفريق خلال تلك الفترة مباراة ودية واحدة، وتغلب فيها على خورفكان 2 - 1.



أهمية كبيرة



وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أهمية مباراة الجزيرة، وقال: سنخوض مواجهة مهمة مع فريق بطل لديه لاعبون جيدون، والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، وعلينا الفوز بها وحصد نقاطها، وثقتي كبيرة في المجموعة التي ستؤدي المباراة.



وأضاف: انضم للفريق 10 لاعبين دوليين قبل أسبوع لتدريبات الفريق بعد المشاركة مع المنتخبين الأول والأولمبي، بجانب الأجانب، وسأقوم باختيار أفضل العناصر وأكثرهم جاهزية.



وعن الغيابات: قال: يغيب عن المباراة لاعبانا ماجد حسن وجيسوس، والأول عاد من المشاركة مع المنتخب مصاباً، ولم يشارك في التدريبات، وإيغور، خضع لعملية جراحية، وأتمنى أن يعود سريعاً للملاعب.

وأشاد مهدي بعودة الجمهور بنسبة 80 %، مؤكداً إنها سوف تساهم بشكل كبير في مساندة اللاعبين، وتمنحهم دافعاً قوياً في المباريات، وأضاف: أنا سعيد بالنسبة المئوية الكبيرة التي تم الإعلان عنها لدخول الجمهور، لأن وجودهم مهم في الملعب لمساندة اللاعبين، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة وقوية وتحقيق نتيجة تسعدهم.



عناصر متميزة



وأكد روي هيندريكسن مساعد مدرب الجزيرة أن شباب الأهلي فريق قوي يستحق الاحترام ولديه عناصر متميزة في جميع الخطوط، نشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة وقال: نلعب للفوز، وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم مستوى جيد ونيل النقاط الثلاث في مباراة مهمة خارج الأرض.



وأشار روي إلى جاهزية لاعبيه وقال الفريق تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية ويوجد إصرار كبير على حصد النقاط واسعاد الجماهير بالنتائج الإيجابية.



وأضاف مساعد مدرب الجزيرة، الذي شارك في المؤتمر الصحافي التقديمي للقاء، لإيقاف المدرب مارسيل كايزر: إن الدوليين شاركوا مع زملائهم في التدريبات ولم نخضعهم لتمارين خاصة، وجميعهم في كامل الجاهزية وتركيزهم منصب على الفوز.



وأفاد روي بأن «فخر أبوظبي» لن يغير أسلوبه على خلفية قوة المنافس، مع التطلع لتقديم مباراة ترضي الطموحات.

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