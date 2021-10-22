عجمان والظفرة.. مواجهة متكافئة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم ــ أبوظبي – محمد صادق

تبدو مواجهة عجمان والظفرة، التي تجمعهما في السادسة والربع من مساء اليوم، باستاد راشد بن سعيد، بالجولة السابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، متكافئة، رغم تباين ترتيب الفريقين في جدول الدوري، من واقع نتائجهما السابقة، والهدف المشترك، وهو تأمين البقاء، وينعكس ذلك على قوة المباراة، ويدخل «البرتقالي» اللقاء بمعنويات عالية، ونشوة كبيرة، بعد وصوله للنقطة 11 في 6 جولات، وتحقيقه فوزاً غالياً قبل التوقف على الشارقة، بينما يعاني الظفرة من بقائه في 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل و4 خسائر، فيما يبحث الظفرة عن انطلاقة جديدة، مع مدربه ميكالي، الذي ستكون مواجهة عجمان الأولى له بالدوري، ويحتل الظفرة المركز 12 برصيد 4 نقاط.

وجاءت استعدادات عجمان جدية، بمشاركة جميع اللاعبين، بعد عودة المحترف الغامبي بوبكر تراولي من بلاده، بعد خوضه مباراة دولية الأسبوع الماضي، واطمأن الجهاز الفني، بقيادة الصربي غوران، على جاهزية عدد كبير من اللاعبين، بعد الدفع بعدد من البدلاء في مباراة كأس الرابطة أمام الشارقة.

ثقة

وعبّر غوران عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً تركيزه على فريقه أكثر من النظر للمنافس، مشيراً إلى احترامه لفريق الظفرة، وان المباراة صعبة على الفريقين، وقال: عجمان ينتظر منافساً قوياً، بغض النظر عن الترتيب والنتائج السابقة، درسنا الإحصاءات جيداً، نحترم الظفرة، ولدي قناعة بفريقي، وقدرته لتحقيق نتيجة إيجابية، شاهدت مباراة واحدة لفريق الظفرة أمام النصر، بعد تغيير المدرب، وبطبيعة الحال، حدث تغيير في اللعب، ولكن اللاعبين لم يتغيروا، وتركيزي على فريقي أكثر من النظر للمنافس.

وأضاف: استفدنا كثيراً من مباراة الشارقة في كأس الرابطة، من ناحية الاطمئنان على جاهزية بعض اللاعبين البدلاء، وبالنسبة لغياب تراولي ولياندرو، فضلنا إراحتهما في كأس الرابطة، ليكونا في جاهزية مثالية لمباراة اليوم، خاصة أن تراولي خاض مباراة دولية مع منتخب بلاده، وعاد قبل يوم واحد من مباراة الشارقة الماضية في كأس الرابطة، وبالنسبة لياندرو، كان يشعر بإصابة خفيفة.

أهمية

وأكد روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، على أهمية نقاط مباراة اليوم، وأن الجهاز الفني استعد لاستئناف الدوري بصورة جيدة، وتم تجهيز اللاعبين للظهور بشكل جيد. وقال: الظفرة في تطور ملحوظ في الجانب البدني والتكتيكي، وسيظهر ذلك مع مرور الوقت، عندما يستوعب اللاعبون أسلوبه وطريقته في الأداء.

وأضاف: صفوف الفريق مكتملة، باستثناء غياب أحمد علي للإصابة، بينما ستكون الخيارات مفتوحة لجميع اللاعبين للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وأوضح أن عجمان يمر بفترة جيدة، ويلعب بتنظيم في كل الخطوط، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء جيد في المباراة.

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