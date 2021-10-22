الشارقة والنصر.. العودة إلى الانتصارات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ــ دبي ـ عدنان الغربي

يلتقي فريقا الشارقة والنصر في السادسة والربع من مساء اليوم باستاد الشارقة، من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، بطموح التقدم ​خطوة مهمة نحو الصدارة والشارقة 6 نقاط والنصر 8 نقاط والفوز يقفز بأي منهما لمزاحمة فريقي العين والجزيرة.

ويتطلع الشارقة حامل لقب الموسم قبل الماضي للمحافظة على حظوظه، والعودة لطريق الانتصارات، لا سيما وصفوفه مكتملة بعد عودة المحترف كايو لوكاس للمشاركة مع المجموعة بعد تعافيه من إصابة خفيفة، وينتظر الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز العنبري قرار الجهاز الطبي، ولكن لم يستبعد العنبري مشاركة اللاعب وربما يكون على دكة البدلاء على أقل تقدير، فيما يبحث النصر عن تشديد الملاحقة على المراكز المتقدمة والعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تعثر على أرضه في الجولة الماضية بالتعادل مع بني ياس.

ومن المنتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بالمدافع محمد عايض إلى جانب يعقوب البلوشي في قلب الدفاع لتعويض غياب البرازيلي غلوبير ليما الذي يغيب بحكم الإيقاف.

وشدد العنبري مدرب الشارقة، على أهمية مباراة اليوم وقال: الاستعدادات تمضي بشكل جيدة، وهي مباراة قوية وصعبة نتمنى أن تكون على قدر طموح وترقب جمهور الفريقين، وبشكل عام منافسنا النصر فريق قوي وعلينا بذل الجهد للفوز في المباراة وأنا متفائل بظهور اللاعبين بشكل جيد.

وأضاف، استفدنا بصورة كبيرة من فترة توقف مباريات الدوري وخضنا فيها مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين أمام فريق عجمان خدمتنا كثيراً إذ تمكنا من إشراك عدد كبير من الذين لا يشاركون في مباريات الدوري علماً بأنهم قدموا مستويات جيدة ومبشرة بإمكانية مشاركتهم وصنع الفارق عندما نحتاجهم.

وبخصوص الغيابات في صفوف فريقه قال العنبري: لا توجد لدينا أي غيابات بسبب الإيقافات، وبالنسبة للإصابات فالموقف سيتضح بصورة قاطعة قبل ساعات من المباراة حسب تواصلنا مع الجهاز الطبي".

وتحدث العنبري عن منافسه فريق النصر قائلاً: النصر مثل جميع فرق الدوري، لا يسير على وتيرة واحدة في مبارياته وهذا ناتج من عدة عوامل أبرزها الطقس الذي يؤثر بصورة كبيرة على اللاعبين إضافة للتوقفات الكثيرة للدوري، وهو يؤدي بصورة جيدة في مبارياته الأخيرة وأتوقع مباراة صعبة أمامهم.

أكد العنبري أن عامل الطقس كان مؤثراً بصورة كبيرة على قدرة اللاعبين على إكمال التسعين دقيقة بنفس المستوى نافياً أن يكون تذبذب المستويات بسبب اللياقة البدنية.

أهداف

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن فريقه جاهز للمباراة التي يتوقع أن تكون قوية وحافلة بالأهداف وقال: الفريقان يملكان أقوى خطوط الهجوم في الدوري،، وقال: تحضيراتنا لمواجهة الشارقة كانت جيدة والفريق تطور مقارنة بالمباريات السابقة، لذا نتوقع أداء قوياً خاصة أننا استثمرنا فترة التوقف لتحسين الجانب التكتيكي والفردي وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق في الفترة السابقة.

وصرح دياز أن النصر يسير على الطريق الصحيح ومستواه يتطور باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون ومعرباً عن تفاؤله بتحقيق النتيجة المطلوبة في ملعب الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز