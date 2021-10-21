العين يعود من دبي بنقاط قمة الوصل الجماهيرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

عاد العين من دبي بثلاثة نقاط غالية مساء اليوم، بعد تغلبه على مضيفه الوصل بهدفين دون مقابل، على ملعب استاد زعبيل، في دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى 17 نقطة وعزز صدارته لترتيب الدوري، وتوقف رصيد الوصل عند 9 نقاط، وظل في المركز الثامن بشكل مؤقت، وسجل للعين كوامي في الدقيقة 33، وكايو كانيدو في الدقيقة 77، في قمة اليوم الأول الجماهيرية من الجولة السابعة للدوري.

ولم يخرج الشوط الأول من المباراة عن المتوقع، بحصار عيناوي، وضغط هجومي، أمام تراجع دفاعي للوصل، واللعب على الهجمات المرتدة، ولاحت للفريقين العديد من الفرص التي افتقدت اللمسة الأخيرة لتسرع اللاعبين، ويقظة المدافعين.

وظل هذا حال المباراة حتى الدقيقة 33، عندما أخطأ إبراهيم عيسى حارس الوصل، وخط دفاعه، في إبعاد أكثر من مرة لكرة من ركلة ركنية لعبها العين من الجانب الأيسر، لتسقط أمام كوامي مدافع العين، والذي سددها مباشرة في شباك الوصل.

وعلى الرغم من تحسن أداء الوصل في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، إلا أن الخطورة غابت عن مرمى الفريقين، مع نجاح العين في تهدئة رتم الأداء، واللعب على الهجمات المرتدة، وتمكن العين من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من لاعبه كايو، بعد خطف الكرة من محمد سبيل مدافع الوصل، ورفض كايو الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق، وقوبل تصرفه بتحية خاصة من جماهير الفريقين.

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