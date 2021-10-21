البروتوكول الطبي في ورشة كأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك اتحاد الكرة في ورشة عمل المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب «عن بعد»، ومثّل الاتحاد في الورشة، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، سالم النقبي مدير الإعلام، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية، والدكتور محمد السيد المنسق الطبي، وعبد الله السعدي ومحمد جاسر من إدارة الإعلام والتسويق.

وتناولت الورشة، التي أشرف عليها مسؤولو «فيفا»، البروتوكول الطبي المعتمد، والإجراءات التي يجب اتباعها خلال فترة البطولة، والتعرف إلى مقر إقامة وفود المنتخبات وملاعب التدريب والعمليات الإعلامية والتسويقية المصاحبة للبطولة، إلى جانب التعريف بآلية الحصول على التذاكر المخصصة للجماهير.

وتقام البطولة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا، ويخوض أولى مبارياته أمام سوريا 30 نوفمبر، فيما يواجه منتخب موريتانيا 3 ديسمبر، ويلعب مع تونس 6 منه.

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