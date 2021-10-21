بعشرة لاعبين خورفكان يفرض التعادل على بني ياس

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

عاد خورفكان بعشرة لاعبين بنقطة ثمينة من استاد الشامخة بعد أن فرض التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه بني ياس، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وواصل "النسور" نتائجه الإيجابية الذي لم يخسر للمباراة الثالثة على التوالي، ليصعد الفريق إلى المركز السابع مؤقتاً في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما تراجع بني ياس للمركز الحادي عشر بـ 6 نقاط بعد أن استمرت النتائج المخيبة لوصيف الدوري في الموسم الماضي، وفشل الفريق في تحقيق أول انتصار على ملعبه هذا الموسم.

تقدم خورفكان مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق رأسية البرازيلي باولينهو الذي حول عكسية مواطنه دودو على يمين حارس بني ياس فهد الظنحاني.

وتمكن بني ياس من تحويل تأخره بعدما سجل هدفين في غضون 88 ثانية، حين عادل المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش النتيجة برأسية في الدقيقة 30، وأضاف الأرجنتيني غاستون سواريز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

ولعب خورفكان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إسماعيل الحمادي في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول للاعتداء من دون كرة على حسين عباس لاعب بني ياس.

وعجز بني ياس عن استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف، وأهدر فرصاً عدة محققة للتسجيل خاصة عن طريق نيكولاس خيمينيز الذي أضاع هدفين مطلع الشوط الثاني.

ونجح البديل جونينهو في تسجيل هدف التعادل لخورفكان في الدقيقة 78 وسط غفلة من دفاع بني ياس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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