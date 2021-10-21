اتحاد الإمارات لكرة القدم يُشارك في ورشة عمل بطولة كأس العرب 2021

المصدر: البيان

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في ورشة عمل المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً عربيا ، حيث يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا، ويخوض أولى مبارياته أمام سوريا يوم 30 نوفمبر، فيما يواجه منتخب موريتانيا في المباراة الثانية يوم 3 ديسمبر على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب تونس يوم 6 ديسمبر .

ومثل اتحاد كرة القدم في الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي سالم النقبي مدير الإعلام وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية والدكتور محمد السيد المنسق الطبي وعبدالله السعدي ومحمد جاسر من إدارة الإعلام والتسويق .

وتناولت الورشة التي أشرف عليها مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" العديد من الجوانب, منها الأمور الطبية والبروتوكول الطبي المعتمد والإجراءات التي يجب اتباعها خلال فترة البطولة والتعرف على مقر إقامة وفود المنتخبات وملاعب التدريب المخصصة لكل منتخب والعمليات الإعلامية والتسويقية المصاحبة للبطولة, إلى جانب التعريف بآلية الحصول على التذاكر المخصصة للجماهير وكذلك لائحة البطولة .

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