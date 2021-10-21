سيدات الإمارات يخسرن من لبنان

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

نجح منتخب لبنان في تحقيق الفوز على الإمارات 1-0 اليوم الخميس، على ملعب استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب لبنان في تسجيل هدف الفوز الثمين بواسطة سينتيا صالحة في الدقيقة 48، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً، غوام مع ميانمار على نفس الملعب.

وتتصدر ميانمار ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات والأهداف أمام لبنان والإمارات، في حين لا زال رصيد غوام خالياً من النقاط.

وبدأ منتخب لبنان المباراة بصورة جيدة، وضغط على مرمى الإمارات، حيث سعى الفريق لتحقيق الفوز الذي يبقي آماله في المنافسة، ورغم المحاولات اللبنانية خلال الشوط الأول، إلا أن هذا الشوط لم يشهد فرص خطيرة أمام المرمى.

ولكن منتخب لبنان نجح في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني إثر سلسلة من التمريرات قبل أن تصل الكرة إلى سينتيا صالحة التي تبلغ من العمر 18 عاماً، داخل المنطقة لتسدد بعيداً عن متناول الحارس بدرية عيسى.

واستمرت محاولات المنتخب اللبناني بعد هذا الهدف، وكانت أبرز فرص الفريق عبر تسديدة ليلي اسكندر من مسافة بعيدة والتي مرت بجوار القائم في الدقيقة 63.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي ميانمار مع الإمارات، وغوام مع لبنان، وكانت الجولة الأولى، قد شهدت يوم الاثنين فوز ميانمار على لبنان 4-0، والإمارات على غوام 2-1.

وكانت منتخبات الهند المضيفة، إلى جانب اليابان وأستراليا والصين الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية عام 2018 في الأردن، قد حصلت على بطاقات التأهل المباشر في النهائيات.

وفي المقابل تأهل لغاية الآن من التصفيات منتخب فيتنام (المجموعة الثانية) وإندونيسيا (المجموعة الثالثة) وكوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) والفلبين (المجموعة السادسة) وإيران (المجموعة السابعة) وتايلاند (المجموعة الثامنة)، ويحصل على بطاقة التأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات.

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