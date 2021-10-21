3 مواجهات ساخنة في دوري أدنوك اليوم

المصدر: دبي - أبوظبي - الفجيرة - العين - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين بثلاثة لقاءات ساخنة، ويحتضن استاد زعبيل بدبي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، قمة الوصل وضيفه العين، في ختام منافسات اليوم الأول، ويضع كل من الفريقين، الفوز فقط نصب عينيه، لطبيعة المنافسة الشرسة الدائرة حالياً في المسابقة، وللتاريخ الكبير الذي يجمع بينهما في الدوري الإماراتي.

ويبحث الوصل عن الفوز لمواصلة صحوته التي بدأها من الجولة الماضية للدوري بالفوز على ضيفه شباب الأهلي بهدف دون مقابل، ثم تلاه بالفوز على مضيفه بني ياس 2 ـ 1 في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين.

وفوز الوصل بالنقاط الثلاث اليوم يعني إلى جانب إسعاد جماهيره بالانتصار الثالث على التوالي، التقدم خطوة أكبر وأقوى نحو المنافسة على الدرع، وربما تحسين الترتيب عن المركز السابع الذي يحتله «الفهود» برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين، و3 تعادلات، وخسارة واحدة.

من جهته يدخل العين المباراة من أجل التمسك بصدارة الترتيب.

ويبحث بني ياس عن الانتصار الأول على ملعبه هذا الموسم عندما يستضيف خورفكان في السادسة والربع مساء اليوم

ويطمح خورفكان إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي واستمرار النتائج الإيجابية، إذ يحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب بـ8 نقاط.

ويتجدد ديربي الساحل الشرقي بين كلباء والعروبة اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الثانية بين الفريقين في أقل من أسبوع بعد تمكن نمور كلباء من تحقيق الفوز على الأخضر برباعية في افتتاحية مباريات الدور الأول من ذهاب كأس رابطة المحترفين، وتبدو الأوراق مكشوفة لكل طرف، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني للعروبة بقيادة التونسي فتحي العبيدي برد الدين وتحقيق الفوز الأول ضمن مسابقة الدوري .

ويمتلك كلباء صاحب الأرض 4 نقاط جمعها من أربعة تعادلات محتلاً المركز الحادي عشر في الوقت الذي يتواجد فيه العروبة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط جمعها أيضاً بعد تحقيقه التعادل في 3 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز