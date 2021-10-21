الإمارات تنظم مونديال الأندية في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن عودة كأس العالم للأندية إلى الإمارات وأبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، وتم خلاله اعتماد الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2021، لتقام في بداية عام 2022.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي، شكّلت عاملاً حيوياً في منح الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021، مشيراً إلى أن الأسرة الرياضية الدولية تعد الإمارات عاصمة للرياضة العالمية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي استضافتها منها مونديال الأندية (2009 ــ 2010 ــ 2017 ــ 2018).

وأكد الشيخ راشد بن حميد «أن دولة الإمارات بحمد الله وبفضل قيادتها الرشيدة حازت ثقة المؤسسات والهيئات الدولية لما تتمتع به من سمعة طيبة في جميع الجوانب، وهي سبّاقة وجاهزة لاستضافة الكثير من الأحداث العالمية العامة والرياضية، وخير دليل على ذلك النجاح الباهر الذي يحققه إكسبو 2020 دبي».

وأشار إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة، ولديها منشآت رياضية متطورة، وفيها خدمات طبية متقدمة جداً، فضلاً عن التقدم التقني ووجود مواصلات حديثة وفنادق فاخرة وبيئة ساحرة، وكل هذه العناصر تُسهم في إنجاح المسابقة الدولية، إضافة إلى وجود جمهور من مختلف الجنسيات شغوف بلعبة كرة القدم.

من جهته قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «بفخر كبير وبسعادة غامرة تستقبل أبوظبي الإعلان الرسمي لاستضافة كأس العالم للأندية «فيفا» للمرة الخامسة»، مضيفاً: «بكل تأكيد احتضان أبوظبي لمنافسات كأس العالم للأندية للمرة الخامسة يمثل إنجازاً جديداً لمسيرة التقدم الرياضي على مستوى الدولة، ويعكس ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمكانة ودور الإمارات الريادي ومدى نجاحاتها الكبيرة في احتضان مختلف المناسبات الدولية».

وتابع: «تتمتع الإمارات بشراكة مميزة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وأثمرت عن الكثير من الإنجازات المهمة لمسيرة اللعبة، وحازت الإعجاب الكبير والإشادة الواسعة من الفيفا تقديراً للإبهار التنظيمي الذي قدمته خلال تنظيمها لمجموعة مميزة من البطولات الكروية خلال الفترات السابقة»، مضيفاً: «نولي أهمية كبيرة لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي المميز إلى العاصمة أبوظبي وتعزيز مكانتها المرموقة في المشهد الرياضي الدولي، باعتبارها الوجهة الأمثل للاتحادات الرياضية الدولية».

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