الجزيرة يؤكد استعداده لتمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة في مونديال الأندية بأبوظبي

المصدر: وام

ثمن نادي الجزيرة رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي كان دعمها المتواصل وتوجيهاتها الحكيمة السبب الأكبر، في تحويل أبوظبي إلى عاصمة لأكبر البطولات والفعاليات الرياضية العالمية.

وقال فى بيان أصدره الليلة بمناسبة مشاركته في كأس العالم للأندية بوصفه بطلا للدوري في الموسم الماضي، واستضافة أبوظبي للحدث " تتقدم أسرة النادي بجزيل الشكر والامتنان للقيادة العليا لنادي الجزيرة، التي وفرت الدعم الكريم، والرؤية الحكيمة التي اتخذها جميع أفراد أسرة النادي نهجاً في العمل، وتحققت بفضلها نجاحات مهمة كان آخرها تتويج الفريق الأول بدرع دوري المحترفين، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ممثلاً لدولة الإمارات".

وتابع البيان: " تشيد الإدارة التنفيذية للنادي بالجهود الدؤوبة التي بذلها المسؤولون في اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي والتي تكللت بفوز أبوظبي باستضافة هذه البطولة المرموقة، وتؤكد الإدارة التنفيذية أن فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة وجميع عناصره سيبذلون أقصى جهد ممكن لتقديم صورة ناصعة لكرة القدم الإماراتية في هذا المحفل العالمي، وتعرب عن ثقتها بأن الفريق قادر على الظهور بشكل مشرف استناداً للخبرات التي اكتسبها من مشاركته الناجحة في نسخة عام 2017 والتي بلغ فيها الدور نصف النهائي على حساب أبطال قارتي اوقيانوسيا وآسيا، وقدم مستوى بطولياً وتاريخياً في ذلك الدور أمام أبطال أوروبا في تلك السنة وأبطال العالم بمن فيهم فريق ريال مدريد الأسباني.

وترحب أسرة نادي الجزيرة بجميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية فيفا 2022، وجميع ممثلي الاتحادات المشاركة والبعثات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم، وستكون العاصمة أبوظبي على عهدها مضيافة وبيتاً ثانياً لجميع زوارها وضيوفها خلال كأس العالم للأندية وفي كل الفعاليات والمناسبات التي تقام على أرضها الطيبة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز