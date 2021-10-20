«جوهرة الوسط» هاجس مدرب العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

رغم مضي 6 جولات من دوري أدنوك لكرة القدم وخلال 23 يوماً خاض فيها العين مبارياته الست، بالإضافة إلى معسكر تحضيري في كل من إسبانيا، ودبي استمر لمدة 34 يوماً وخاض خلاله 8 تجارب ودية، غير أن الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق لا يزال يبحث عن لاعبي ارتكاز يعتمد عليهما بصفة أساسية وثابتة في التشكيلة، وهو الأمر الذي يبدو أنه بمثابة صداع وهاجس كبير في رأس المدرب بدليل إشراكه 5 لاعبين من الشباب من أجل البحث بينهم عن «جوهرة الوسط»، حيث شارك في هذه الخانة يحيى نادر، وأحمد برمان، وناصر الشكيلي، وخالد البلوشي، وسعيد البلوشي، دون أن يحسم أمره بالاستقرار على ثنائي ثابت.

محمد عباس

وقياساً على اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات التي خاضها العين في الجولات السابقة من الدوري، يبدو اللاعب الشاب محمد عباس، هو الأكثر إقناعاً للمدرب ريبروف، حيث أشركه في 5 مباريات لمدة «436 دقيقة»، واستبدله في مباراتين فقط أمام كل من بني ياس بالجولة الثالثة في الدقيقة 84، واتحاد كلباء بالجولة الرابعة في الدقيقة 82، وهو بذلك الأكثر مشاركة بما يجعله على رأس قائمة الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها خصوصاً بعد أن تابع اللاعب ظهوره المتميز منذ الموسم الماضي.

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برغم عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه منذ الموسم الماضي، إلا أن اللاعب أحمد برمان، شكل حضوراً في تشكيلة المدرب بالموسم الحالي، حيث شارك في 4 مباريات بمعدل 298 دقيقة لعب ،ومن بين المباريات الأربع التي شارك بها دخل بديلاً في الدقيقة 62 بمباراة العروبة بالجولة الخامسة، ويعتبر ثاني أكثر لاعبي الارتكاز تواجداً في التشكيلة العيناوية، غير أنه يواجه منافسة كبيرة من بقية اللاعبين الشباب في المركز نفسه، ويبدو أن اللاعب تأثر بالإصابات المتكررة التي ظل يتعرض لها خلال الفترة الماضية، ويعتبر تواجده كعنصر ثابت في قائمة الفريق الأساسية بمثابة تحدٍ قوي يحتاج منه لجهود كبيرة.

عودة نادر

تعتبر عودة اللاعب يحيى نادر بعد غيابه خلال الفترة السابقة بداعي الإصابة، بمثابة دعم فني قوي لمحور العين قياساً على إمكاناته الفنية والبدنية العالية، غير أنه كما بدا في طور الاختبار بالنسبة للمدرب ريبروف، قبل الاعتماد عليه بصفة ثابتة وأساسية، فبرغم أن اللاعب يعتبر ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في الوسط بظهوره في خمس مباريات بمعدل 257 دقيقة لعب، إلا أنه دخل بديلاً في مباراة وكانت أمام بني ياس بالجولة الثالثة، فيما استبدل مرتين أمام اتحاد كلباء بالرابعة، والعروبة بالخامسة، وربما كانت عودته المتأخرة من الإصابة سبباً في عدم ظهوره بالمستوى المأمول، غير أنه يظل مرشحاً قوياً للتواجد كعنصر ثابت في التشكيلة إلى جانب محمد عباس.

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تضم قائمة العين 3 آخرين من اللاعبين الشباب الذين خضعوا لاختبار المدرب ريبروف، للاختيار من بينهم في التشكيلة الأساسية أو حتى كبدلاء، وهم خالد البلوشي الذي يعتبر رابع لاعب من حيث عدد دقائق اللعب في المباريات السابقة بمشاركته في 5 مباريات بمعدل 99 دقيقة، حيث استبدل في مباراة وحل بديلاً في ثلاث مباريات، يليه ناصر الشكيلي الذي شارك بديلاً في خمس مباريات بمعدل 68 دقيقة لعب، بالإضافة لعلي سعيد البلوشي الذي شارك بديلاً مرتين ولعب لمدة 9 دقائق.

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