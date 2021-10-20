محمد بن هزام: اكتمال تحضيرات استضافة تصفيات تحت 23 عاماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم اكتمال كل التحضيرات الخاصة باستضافة إمارة الفجيرة لمباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث ستقام مباريات المجموعة التي تضم منتخبات الإمارات، عُمان، قرغيزستان والهند للفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري باستاد نادي الفجيرة. الجدير بالذكر أن النهائيات ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

وقال بن هزام إن اتحاد كرة القدم حريص على تنظيم مميز لمباريات التصفيات من كل النواحي، حيث تم تشكيل فرق عمل من مختلف إدارات الاتحاد والمتطوعين للإشراف التام على عملية التنظيم منذ لحظة وصول وفود المنتخبات المشاركة ومسؤولي الاتحاد الآسيوي والحكام، مشيراً إلى أن العناصر الإماراتية تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الكروية المختلفة، وأن الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به، خصوصاً بعد استضافة الدولة للعديد من المعسكرات والمباريات خلال الفترة الماضية وفي ظل جائحة كورونا، منها مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى المونديال ودوري أبطال آسيا وغيرها.

80%

ولفت الأمين العام لاتحاد الكرة أن مباريات التصفيات ستشهد حضور الجماهير بنسبة 80% من السعة المتاحة بالاستاد وفق الشروط والأحكام المطبقة في المسابقات الأخرى، مؤكداً أن التذاكر ستكون متاحة عبر موقع «بلاتينويم ليست»، حيث بإمكان الجماهير حجز مقاعدهم منذ وقت مبكر.

وتوجه بن هزام بالشكر والتقدير إلى مسؤولي نادي الفجيرة على توفيرهم كل الاحتياجات الخاصة بالاستضافة، وكذلك إدارتي ناديي خورفكان واتحاد كلباء على توفيرهم لملاعب التدريب، مؤكداً أن هذا الأمر ليس غريباً على الأندية الإماراتية التي تتعاون دائماً مع الاتحاد في تنظيم أي حدث كروي.

وستنطلق التصفيات يوم الأحد المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخبنا الأولمبي مع منتخب قرغيزستان الساعة 16:50 عصراً فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي عُمان والهند الساعة 20:30 مساءً، وستقام مباراتا الجولة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، حيث يلتقي منتخبا عُمان وقرغيزستان الساعة 16:50 عصراً، ومنتخبنا مع الهند الساعة 20:30 مساءً، فيما ستقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم السبت الموافق 30 أكتوبر، حيث يواجه منتخبنا شقيقه العُماني الساعة 16:50 عصراً، ويلتقي منتخبا الهند وقرغيزستان الساعة 20:30 مساءً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

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