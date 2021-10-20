أبوظبي تستضيف كأس العالم للأندية " فيفا" للمرة الخامسة بداية عام 2022

المصدر: البيان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي عن عودة كأس العالم للأندية إلى الإمارات وأبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة المرموقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وتم خلاله اعتماد الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2021، لتقام في بداية عام 2022، حيث سبق للعاصمة الإماراتية أبوظبي من احتضان كأس العالم للأندية 4 مرات خلال الأعوام 2009، 2010، 2017، 2018، وتستعد لاحتضان نسخة جديدة من البطولة العالمية الكروية صاحبة الجماهيرية الواسعة.

ونجح برشلونة الإسباني من الفوز بنسخة 2009 وانتر ميلان الإيطالي بلقب 2010، إلى جانب ريال مدريد الإسباني الذي حصد نسختي 2017 و2018 في الدورات التي أقيمت في أبوظبي وحققت نجاحات عالمية مذهلة.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: " بفخر كبير وبسعادة غامرة تستقبل أبوظبي الإعلان الرسمي لاستضافة كأس العالم للأندية " فيفا" للمرة الخامسة"، مضيفا: "بكل تأكيد احتضان أبوظبي لمنافسات كأس العالم للأندية للمرة الخامسة يمثل إنجازا جديدا لمسيرة التقدم الرياضي على مستوى الدولة ويعكس ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بمكانة ودور الإمارات الريادي ومدى نجاحاتها الكبيرة في احتضان مختلف المناسبات الدولية".

وتابع: "تتمتع الإمارات بشراكة مميزة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" وأثمرت عن الكثير من الإنجازات المهمة لمسيرة اللعبة، وحازت على الاعجاب الكبير والإشادة الواسعة من الفيفا تقديرا للإبهار التنظيمي الذي قدمته خلال تنظيمها لمجموعة مميزة من البطولات الكروية خلال الفترات السابقة"، مضيفا: "نولي أهمية كبيرة باستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي المميز إلى العاصمة أبوظبي وتعزيز مكانتها المرموقة في المشهد الرياضي الدولي باعتبارها الوجهة الأمثل للاتحادات الرياضية الدولية".

وأكمل: "حريصون على تقديم تجربة استثنائية مبهرة للبطولة وفق أعلى معايير السلامة في بيئة آمنة وصحية، ما يتوافق مع نهج الإمارات وحرصها على سلامة الجميع، لاسيما بعد النجاحات الكبيرة لمختلف الفعاليات الرياضية التي احتضنتها أبوظبي خلال الفترة الماضية وسط إشادات واسعة من مختلف المنظمات والهيئات الرياضية الدولية بإجراءات وبرتوكول كوفيد 19".

واختتم العواني قوله: "نرحب بوفود الفيفا والفرق العالمية المشاركة وجماهير كأس العالم للأندية من جديد، مؤكدا أن الحدث يمثل فرصة جديدة لتعريف العالم بالثقافة والتراث الإماراتي وكرم الضيافة وقيم العادات والتقاليد العربية الأصيلة، إلى جانب تسليط الضوء على البنية التحتية الحديثة والملاعب الكروية المتطورة في ظل خيارات سفر وترفيه عالمية المستوى.

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