العروبة يخوض مباراتين في الدوري والكأس بعيداً عن ملعبه

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تحويل مباراتي العروبة مع الشارقة ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 28 الجاري لتلعب بملعب كلباء بدلاً من نادي الفجيرة.

كما تم تحويل مباراة العروبة وكلباء في إياب المرحلة الأولى من كأس رابطة دوري المحترفين والمقرر لها يوم 25 الجاري لتلعب في إستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان بدلاً عن نادي الفجيرة الذي سيحتضن مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً للفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبنا الأولمبي وعُمان وقيرغستان والهند.

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