راشد النعيمي: «الأبيض» في قلب المنافسة وقادر على التأهل

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، إلى أن المنتخب الوطني لا يزال في قلب المنافسة على المراكز المتقدمة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للمونديال، وقال «لا يزال أمامنا 18 نقطة، لو حصدناها، يمكنها أن تمنحنا على الأقل المركز الثاني في التصفيات. وقال: لن نتخذ قرارا عقب كل مباراة، بتغير المدرب، فنحن لدينا خطة استراتيجية وأهداف علينا أن نحققها، وليس كل خسارة تعني أن هناك فشلاً تاماً، فيجب أن نقيم الأمور بشكل فني، ونرى ما إذا قام المدرب بعمل جيد للتجهيز للمباريات أم لا».

وقال رئيس اتحاد الكرة :تحدثنا مع مارفيك، وأعطيناه رأينا وملاحظاتنا على أداء المنتخب في المباريات الماضية، حيث كان هدفنا أن نحقق نتائج أفضل، وندرك أن باقي المنتخبات الأخرى لديها إمكانات كبيرة، وقد وضح المدرب تفاصيل فنية، وبعض الظروف التي مر بها في الفترة الماضية، وقد أكدنا للمدرب أن هذه النتائج لا تلبي تطلعات الشارع الرياضي في الإمارات. وقال رئيس اتحاد الكرة، إن المدرب مارفيك تحدث عن دكة الاحتياط، التي لم تكن قوية بما يكفي، فبعض المراكز تعاني عدم وجود البديل الأنسب، والمدرب قال إنه لم يرَ البديل المناسب الذي يمكن أن يرتقي بالمستوى الفني للمباراة، ويكون قادراً على صنع الفارق، كما أن تغيراته بررها المدرب بأنها تتم وفق رؤية فنية، حسب سير المباريات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نحن نأمل أن يكون مستوى منتخبنا أفضل مما كان عليه، ثقتنا كبيرة في لاعبينا، لكن نحن نطالبهم بمزيد من الجهد، ونحن واثقون من قدرة اللاعبين على التصحيح، وأن يكون الأداء أفضل في قادم المواجهات، وأشار إلى أن الاتحاد لا يستطيع أن يناقش عقب كل مباراة، استمرارية المدرب أو رحيله، وقال «يجب أن نكون واقعيين، هذا مدرب لديه عقد، وتعاقدنا معه من أجل مهمة، وإذا كان هناك 12 فريقاً في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال حالياً، ويتأهل منهم فقط 4 منتخبات للمونديال، فهل معنى ذلك أن هناك 8 منتخبات يجب أن تغير مدربها».

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