الأبيض الأولمبي.. 15 لاعباً فقط في المران

المصدر: (دبي - البيان)

شهد تجمع الأبيض الأولمبي في الفجيرة حضور 15 لاعباً فقط من أصل 28، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً (أوزبكستان 2022)، والتي ستلعب مبارياتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

وترفض بعض الأندية ضم لاعبيها للمنتخب بحجة أن اللوائح الدولية تمنحها الحق بعدم تسريح لاعبيها للمنتخب إلا في أيام «فيفا»، وغاب 13 لاعباً من العناصر الرئيسة ما يشكل 95 % من قائمة اللاعبين الأساسية للمباريات، وسيعاني الأبيض الأولمبي خلال المباريات الرسمية، حيث سيلعب يوم 24 مع قيرغيزستان وهناك جولة في دوري أدنوك يومي 21 و22 و23 من الشهر نفسه، بعدها يمكن ضم بعض اللاعبين للمنتخب.

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