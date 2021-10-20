24 ساعة ويعود دوري أدنوك بحكام أجانب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

24 ساعة ويعود دوري أدنوك للمحترفين للانطلاق مرة أخرى، من خلال الجولة السابعة بعد توقف استمر 20 يوماً بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر أمام إيران والعراق، ومشاركة نادي الوحدة في دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، وتشهد عودة الدوري الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب لأول مرة بعد غياب استمر ما يقارب من 30 عاماً، حيث ستكون البداية بمباراة شباب الأهلي مع الجزيرة يوم الجمعة، وهناك تعتيم تام على هوية الحكام الأجانب وتحركاتهم خلال تواجدهم بالدولة.

انطلاقة الجولة السابعة لدوري أدنوك ستكون يوم غد بثلاثة لقاءات الأول لقاء ديربي بين كلباء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط وجاره العروبة الثالث عشر برصيد 3 نقاط في مباراة الخروج من عنق الزجاجة، ويستضيف بني ياس العاشر برصيد 5 نقاط خورفكان التاسع برصيد 8 نقاط في لقاء البحث عن الذات، ويختتم اليوم الأول بقمة الوصل السابع برصيد 9 نقاط والعين المتصدر بـ14 نقطة.

وتستأنف المباريات يوم الجمعة بلقاء الشارقة الثالث برصيد 12 نقطة مع النصر السادس برصيد 10 نقاط في قمة استعادة البريق، ويتقابل الحصان الأسود للدوري هذا الموسم عجمان الرابع برصيد 11 نقطة مع الظفرة الحادي عشر بـ4 نقاط في لقاء البحث عن الفوز، ويختتم اليوم الثاني بقمة الإثارة بين شباب الأهلي الخامس برصيد 11 نقطة والجزيرة حامل اللقب صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة في لقاء سيخطف كل الأضواء. وتختتم الجولة السابعة يوم السبت بلقاء الوحدة الثامن برصيد 8 نقاط مع الإمارات صاحب المركز الأخير بدون نقاط في لقاء استعادة الروح.

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